Mindent vitt a DEAC-os

A magyar U21-es strandlabdarúgó-válogatott tagjai ismét bebizonyították, nem kell őket félteni. A csapat a tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyerte a Talent Cup nevű viadalt. A siófoki tornán nyolc gárda állt rajthoz, a mieink sorrendben Görögországot (8–1), Spanyolországot (4–3), majd a fináléban Franciaországot (13–4) múlták felül. A menetelésből oroszlánrészt vállalt a DEAC-ban futsalozó Szentes-Bíró Tamás, aki a torna legértékesebb játékosának járó díjat is hazavitte.

Megvalósították a tervet

– Egyértelműen a címvédés lebegett a szemünk előtt a felkészülés során – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak Szentes-Bíró. – A keretből hat-hét játékos már szerepelt a felnőtt válogatottban, így rutinért nem kellett a szomszédba mennünk. A görögökkel vívott találkozón már az első harmadban kiderült, jobb játékerőt képviselünk. Azt el kell mondanom, hogy vetélytársunk nemrég alakult, így bőven van lehetősége a fejlődésre. Sajnos a helyzetkihasználásunk nem volt tökéletes, sokkal több gólt is szerezhettünk volna. Az elődöntőben a spanyolok vártak ránk. Nagyszerű színvonalú meccsen tudtunk diadalmaskodni, nem túlzok, ha azt mondom, felnőtt szintű mérkőzést láttak a nézők. A hispánok rendkívül gyorsak és rutinosak, az általuk favorizált rohanós fociba belementünk, de a végén a nagyobb tapasztalatunknak hála őket is kipipáltuk. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a franciákkal csaptunk össze az első helyért. Ezen az ütközeten nyújtottuk a legjobb teljesítményünket, gyakorlatilag hiba nélkül játszottunk. Maximális fordulatszámon pörögtünk, tökéletes volt a koncentrációnk.

Hogy mit gondolok az MVP-címről? Nem számítottam erre a kitüntetésre, nagyon meglepődtem.”

– Franciaország ellen szerencsére nekem is kijött a lépés, gyakorlatilag nem hibáztam a találkozón, gólokkal és gólpasszokkal járultam hozzá a diadalhoz. Külön öröm, hogy az az Amarelle döntött mellettem, aki Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet, valamint két világbajnokságon a legjobbnak járó trófeával jutalmazták.

Szintet lépnének

A 21 éves tehetség nem dől hátra, augusztusban már a felnőtt nemzeti együttessel ünnepelne.

– Európában az alakulatokat két divízióra osztották, az A-ban sorakozik az elit, a B-ben pedig értelemszerűen a többiek. Nyáron a B-divíziós megmérettetésen ki akarjuk harcolni a feljutást, ami nagy lökést adna az egész sportágnak. Előnyt jelenthet a számunkra, hogy hazai környezetben, Siófokon szerepelhetünk. Tavaly egy hajszál választott el bennünket az osztályváltástól, ám a döntőben az azeriek büntetőkkel nyertek – idézte fel a keserű emléket Szentes-Bíró Tamás.

HBN–BÁ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA