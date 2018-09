Mindent tartsunk kézben!

Mozdonyvezető az lehet, aki betöltötte huszadik életévét, leérettségizett, és elvégezte a mozdonyvezetői tanfolyamot. Mindezeken kívül egy szigorú alkalmassági vizsgálaton is át kell esni, még a tanfolyam megkezdése előtt. E vizsgálatnak rendkívül fontos része a pszichológiai teszt, de nagyon komolyan veszik a többi részét is: a hallás, a látás vizsgálatát, és persze drogteszt is van. Mindezeken három­évente minden mozdonyvezető újra átesik.

Talán nem is gondolnánk, milyen lényeges, hogy a mozdonyvezető lelkileg is erős legyen. Ez a munka nagy felelősséggel jár, veszélyhelyzetekkel kell szembenézni, gyors döntéseket kell hozni, s a következményeket pedig viselni, elviselni.

Rémálmok

Minden mozdonyvezető rémálma az ütközés. A vonatot tiszteletben kell tartani, ez kiderül abból az esetből is, amit Szabó József mesélt.

– Feltűnt, hogy valami a holttérből közeledik, azonnal vészfékezésbe kezdtem. Akkor már az autó is fékezett. Legfeljebb huszonöt centiméterre álltam meg tőle, és mikor leszálltam, láttam, hogy hátul, az ülésbe bekötve egy kisgyerek pislog fel a mozdony felé. Ha akkor én ott nem állok meg, őt csapom el! – borzong meg az emléktől Szabó József. – Hiába volt stoptábla, útburkolati jel, az apukája úgy gondolta, felesleges megállnia, még átér előttem. És milyen sokszor történik ilyen!

Ha négy kezem lenne, az se lenne elég, hogy összeszámoljam, a két évem alatt hányan mentek a sínekre, mert úgy hiszik, még elég messze a vonat”

– csóválja a fejét.

Lelki terhek

Szabó Józsefnek eddig még sikerült elkerülnie a baleseteket, de látott már gázolást. A mozdonyvezető minden esetben vétlen volt, de a lelki terhet mégis cipeli.

Hogy ne egyedül küzdjön meg vele, a vasutak alkalmazottainak a balesetek feldolgozásához pszichológusok is nyújtanak segítséget.

PtkI

A mozdonyok iránti igazi szenvedély Debrecen - Manapság vajon hány kisfiú szeretne mozdonyt vezetni? Bizonyára rengeteg. A vonatos mesék soha nem veszítik el a népszerűségüket, s ha sokan el is felejtik a gyermekkori rajongásukat a vasút iránt, ha másként nem, de fiús apaként – és néha anyaként is – újra lelkesen fognak sínpályát é... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA