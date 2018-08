Mindent a turistákért – digitális plakátok Debrecenben

A világ legjobb városa Debrecen”

– jelentette ki dr. Széles Diána alpolgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyen a cívisvárosban kihelyezett új, digitális turisztikai információs kijelzőket mutatta be.

Fenti állítását az alpolgármester nemcsak arra alapozta, hogy Debrecenben épít gyárat a BMW, hanem arra is, hogy az új infófelületekből sehol máshol nem működnek ilyenek. A Napló kérdésére elmondta azt is, hogy a berendezések egy helyi cég fejlesztése révén üzemelnek, és a Nagytemplom mögötti Visit Debrecen-irodából küldik rájuk – mobil net révén – a képi és szöveges tartalmakat.

Ilyen eszköz jelenleg az Aranybika előtt, a Csapó-korzón és a nagyerdei ködszínháznál működik napi 12–18 órában, de a tervek szerint hamarosan a város más pontjaira is telepítenek. Fontos tulajdonságuk az is, hogy vandálbiztos a kialakításuk, mégpedig többek között azért, mert 2,5 milliméter vastag védőfólia borítja a felületüket – ismertette Gődény Gábor, a Visit Debrecen irodavezetője.

Megtudtuk azt is, hogy a virágkarneválig az idelátogatóknak új turisztikai információs online applikációt is elérhetővé tesznek (ezt most tesztelik), ugyanakkor a hagyományos nyomtatott kiadványok megjelentetésére is gondot fordítanak. Az ilyen kiadványok kéthavonta készülnek, és hét nyelven olvashatók többek között a Debreceni Repülőtéren és Hajdúszoboszlón is.

A Napló kérdésére Széles Diána és Gődény Gábor beszélt a Kistemplomnál felállított bringaszámláló tapasztalatairól is. Elmondták, hogy az eszköz – amit tükörnek is szántak az autósok számára – igen népszerű, és eddig mintegy 80 ezren tekertek el ott. Közeleg tehát a 100 ezredik kerékpáros regisztrálása, és azt tervezik, hogy ezt az alkalmat majd megünneplik. Mint megtudtuk, a sikeren felbuzdulva további bringaszámlálókat is kihelyeznek Debrecenben.

Most ugyanis négy bicikliút-fejlesztési projekt zajlik a cívisvárosban, így várhatóan a keleti és a nyugati városrészekben is lesznek ilyen digitális kijelzők.

VA

