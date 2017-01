Mindennek ideje van!

Vannak, akik agyába olyan mélyen bevésődött kompromisszumokra képtelen világnézetük, hogy még egy gyászos eseménybe is belekeverik a politikát. Akik az országos bénultság közepette is politikusokat pocskondiáznak, vagy az éppen regnáló hatalom felelősségét firtatják első nekibuzdulásukban. Talán éppen miattuk, vagy csak a tehetetlenség leplezésére megindul az ötletelés, laikusok és önjelölt műszaki zsenik osztják az észt, de a hivatalos szervek is beállnak a sorba, hogyan lehetne elkerülni legközelebb egy ilyen tragédiát. Nem lenne elég a hely a variációkat felsorolni, pedig ezek a szörnyű balesetek általában fatális események láncolatából állnak össze, melyek közül ha csak egy másképpen alakul, már nem így történt volna meg. Tudom, nem vigasztaló, de, ha másképp lenne, talán soha többet nem mernénk még az utcára sem kimenni.

– Égerházi Péter –

