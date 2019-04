Mindennapi szokások, amelyek jót tesznek az egészségednek

A rágózás nyugtat és segít a memorizálásban

Az olvasás közbeni rágózásnak számos pozitív hatása van: javítja az emlékezőképességet, jobban odafigyelünk, éberebbek lehetünk, és segíthet döntést hozni.

Különböző tanulmányok megmutatták, hogy azok, akik tesztírás közben rágóztak, 24 százalékkal jobban teljesítettek a rövidtávú memóriát igénylő teszteken, és 36 százalékkal lett jobb eredményük azokon a felméréseken, ahol a hosszútávú memóriájukat kellett használniuk. Egy másik teszt pedig igazolta azt, hogy a rágózás csökkenti a stresszt, mivel csökkenti a kortizolszintet, ennek hatására pedig könnyebben lenyugszunk.

A videojátékozás hatására könnyebben tanulhatunk és hozhatunk döntéseket

Egy tanulmány szerint a gyors akciójátékok, amelyekben nagy felületeket kell átlátnunk, illetve nem várt események is történhetnek, segíthetik a reakcióidő fejlődését, ráadásul ezáltal könnyebben tudunk helyes döntéseket is hozni. Ezen felül a stratégiai játékok fejleszthetik az agyunkat és a tanulási képességeinket is. Ez azonban az olyan játékokra nem igaz, amelyekkel csak az időt lehet elütni.

A káromkodás csökkenti a stresszt és növeli a fájdalomtűrésünket

A legtöbb ember egyetért abban, hogy a káromkodás csak egy rossz szokás, amelyet feltétlenül ki kell iktatni az életünkből. Ennek ellenére számos kutatás megmutatta, hogy a káromkodás, csökkenti a stresszt és a frusztrációt. Ezen felül a fájdalmat is jobban tűrjük ezáltal. A káromkodás egy érzelmi kitörés, amit ha gyakran szabadjára engedünk, akkor elveszíti az érzelmi töltetét, és simán csak rossz szokássá válik.

A rendetlenségtől kreatívabbak lehetünk

Biztosan te is emlékszel még arra, hogy anyukád folyamatosan azt ismételgette, hogy a rendetlenség az rossz szokás. Azonban a rendetlenség a bennünk rejlő kreativitást mutatja. Korábban Kathleen Vohs és a kollégái végeztek egy kísérletet a Minnesotai Egyetemen. Egy-egy csoportot bevittek egy rendezett és egy rendetlen szobába, majd megkérték őket, hogy írják le, mire lehet használni egy pingpong labdát. Az eredmény pedig azt mutatta, hogy azok, akiket rendetlenség vett körbe, sokkal több kreatív ötlettel álltak elő.

Csökken a szívroham és a sztrók esélye, ha később kelünk fel

Azok az emberek, akik korán kelnek, szeretik a későig alvó társaikra ráaggatni a lusta és motiválatlan jelzőket. Pedig ez nem igaz. A korai ébredés rosszat tehet az egészségnek. Egy kutatás szerint ugyanis azok, akik korán kelnek, nagyobb eséllyel szenvedhetnek a magas vérnyomás miatt, ráadásul esetükben nő az agyvérzés és a szívinfarktus kockázata is. Éppen emiatt, hallgass a belső hangodra és aludj egy kicsit többet.

A pletykálkodás erősebbé teszi a barátságot és csökkenti a stresszt

A pletykálkodás ugye nem szép szokás, ám a negatív hatásai mellett van egy pozitív oldala is. Egyes kutatások kimutatták, hogy a pletykálkodás erősíti az emberek közötti kapcsolatot és szorosabbá teszik a barátságot (feltéve, ha nem egymásról pletykálunk), valamint a stresszt és a szorongást is csökkenti.

A böfögés segít enyhíteni a gyomorfájdalmakat

A böfögés ugyan sokak számára undorító, ám hozzátartozik a normális emésztéshez. Segít csökkenteni a gázokat, amelyek felgyűltek a gyomorban és fenntartja az emésztőrendszer egészségét, és a nem kívánt fájdalomtól is megkímél. Meg ahogy sokan mondják: jobb kint, mint bent.

Puhább lesz a bőrünk és a jó baktériumok is megmaradnak, ha kihagyunk egy-egy zuhanyt

Ezzel természetesen nem azt mondjuk, hogy egyáltalán ne tisztálkodjon az ember, hanem azt, hogy ha egyszer-egyszer kimarad, az az egészségünknek is jót tehet. A mindennapi zuhanyzás, főleg, ha forró vízzel tesszük ezt, kiszáríthatja a bőrt és ráncossá teheti.

Ha csak minden második nap zuhanyzunk, akkor a bőr természetes zsírjai miatt az puhább és ragyogóbb lesz. A mindennapi fürdés, főleg, ha szappannal tisztálkodunk, megöli a jó baktériumokat, amelyeknek szerepe van az egészségünk megőrzésében.

A közösségi média használata érzelmi támaszt ad és segít kötődni a társadalomhoz

A közösségi médiát sokan időpocséklásnak és rombolónak tartják. Ez persze igaz akkor, ha túl sokat lógsz ezeken a felületeken. Ugyanakkor, ha felelősségteljesen használod, akkor jó hatásai vannak, főleg mentálisan, mivel kevésbé érezzük magunkat izolálva, ráadásul könnyen kaphatunk az ismerősöktől érzelmi támaszt, valamint segíthet abban, hogy újabb és újabb dolgokat érjünk el, amit megoszthatunk majd a világgal.

A hideg zuhany javítja a vérkeringést és a fogyást

Ha szerinted a hideg zuhanytól azonnal beteg leszel, akkor tévedsz, ugyanis a hideg víz javítja a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást, kitisztítja az eldugult artériákat, és erősíti az immunrendszert. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a zsírégetést is elősegíti.

Forrás: Bright Side | Fotók: Pixabay

