Mindennapi dolgok, amik miatt külföldön letartóztathatnak

Könnyen a börtönben találhatod magad a napfényes Thaiföldön már akkor is, ha összegyűjtesz néhány kagylót vagy koralldarabot a tengerparton. Orosz turisták vettek néhány szuvenírt egy helyi piacról, amiért őrizetbe is vették őket, ráadásul a börtönbüntetéssel is szembe kellett nézniük. A lányok végül úgy döntöttek, hogy kifizetik a darabonkénti 2 ezer dollárt, mivel nem akartak kagylóvásárlás miatt egy évig börtönben ülni.

Emellett Thaiföldön tilos a halak etetése is. Egy év börtönt kaphat az, akit elkapnak ezért a bűncselekményért. Egy turistát le is tartóztattak amiatt, mert meg szerette volna etetni a színes halakat, hogy tudjon velük egy fényképet készíteni. Végül különböző diplomaták segítségével úszta meg a börtönt, ám a pénzbüntetéstől így sem tekintettek el.

Ha napozás közben kártyázni szeretnél, jó ha átgondolsz néhány dolgot. Egy 1935-ben életbe lépő törvény ugyanis tiltja, hogy valaki 120 kártyalapnál többet birtokoljon. Szóval, ha elkapnak két pakli póker kártyával, akkor simán börtönbe zárhatnak, de ez igaz a szerencsejátékokra is.

2. Káromkodás Ausztráliában

Jó, ha féken tartod magad, mikor egy ausztrállal beszélsz, főleg ha káromkodni akarsz. Queenslandben és Victoriában ugyanis hat hónap börtön jár azért, ha valaki a nyílt utcán káromkodik.

3. Csatlakozni egy másik ember Wi-Fijéhez Szingapúrban

Nagyon óvatosnak kell lenned, ha csatlakozol egy hálózatra Szingapúrban, ugyanis, ha egy nyitott Wi-Fihez úgy csatlakozol, hogy arról nem értesíted annak a tulajdonosát, akkor a helyi törvények szerint az hekkertámadásnak minősül. Ezért a tettért pedig 3 év börtönnel is büntethetnek.

4. Személyi igazolvány nélkül sétálni, gyógyszert bevinni Japánba

Amikor a felkelő nap országába utazol, mindig legyen nálad a személyi igazolványod, ugyanis, ha a rendőr megállít és nem tudod igazolni magad, akkor 23 napra börtönbe is zárhatnak.

Akkor is figyelmesnek kell azonban lenned, mikor gyógyszert csomagolsz az utazásra. Sok olyan hatóanyag tiltólistán van a japánoknál, amelyek megtalálhatóak az megfázás és influenza elleni készítményekben. Éppen ezért jó, ha alaposan áttanulmányozod a tiltott szerek listáját, ha el akarod kerülni azt, hogy a reptéren letartóztassanak.

5. Mákos sütit enni, majd Dubajba repülni

Amennyiben az Egyesült Arab Emirátusokba indulsz, jó ha felkészülsz rá, hogy alaposan átvizsgálnak a reptéren. A legkisebb dolgok miatt is letartóztathatják az embert. Példának okáért, egy svájci állampolgárt négy évre börtönbe zártak csak azért, mert a rendőrök találtak néhány mákszemet a ruháján, amik a Heathrow reptéren evett sütiből hullottak rá. A mák ugyanis az egyik olyan dolog, ami illegális az országban.

6. Dabbing és evés Szaúd-Arábiában

Ez az ország híres, vagy inkább hírhedt a szigorú törvényeiről. Egy egyszerű táncmozdulat, a dabbing is ok lehet a letartóztatásra. A mozdulat azért lett betiltva, mivel a helyi hatóságok úgy vélik, hogy az embereket ez a mozdulat a törvényellenes drogok egyik mellékhatására emlékeztetik. Nemrégiben egy szaúdi énekest tartóztattak le amiatt, mert ezt a világszerte elhíresült mozdulatot próbálta bemutatni.

A szaúdi kormány emellett arra is figyelmezteti a turistákat, hogy bárki, aki Ramadan idején nyilvános helyen eszik vagy iszik, azt letartóztatják és deportálják az országból.

7. Ételt adni hajléktalanoknak és köpködni az Egyesült Államokban

A floridai Fort Lauderdale lakosai nagyon komolyan veszik azt, hogy tilos ételt adni nyilvánosan hajléktalanoknak. A törvény annyira szigorú, hogy a helyi templom 90 éves papját is letartóztatták két hónapra, mivel főzött azoknak, akik kénytelenek voltak az utcán élni. A lakosok ilyen jótékonykodást csak a kijelölt helyeken rendezhetnek miután megkapták a hivatalos engedélyt a helyi önkormányzattól.

Floridában van még egy meglepő törvény, amit életében legalább egyszer mindenki megszeg. Egy kicsi városban, Lakelandben, 1944-ben tiltották meg a nyilvános helyeken való köpködést. Annak ellenére, hogy egy fiatal amerikai srác nem tudott erről, börtönbe zárták arra az időre, amíg tartott az ügyének a kivizsgálása.

