Mindenki nagy házat szeretne, pedig…

Miért a nagy ház a divat? Igenis létezik egy sokkal jobb megoldás, mely a jövő háza lehetne, ha az emberek előrelátók és tájékozottak lennének.

Külön egységek

A jövő egy olyan tudatosan megtervezett, több egységből álló házé legyen, ami igazodik egy ember vagy család több életszakaszához. Mert mindannyiunk élete nagyjából három szakaszra osztható (onnantól kezdve, hogy felnőttünk). Első, amikor egyedülállók vagyunk, második, amikor családunk lesz, harmadik, mikor kirepülnek a gyerekek. Tehát házunknak legyen egy körülbelül 30 négyzetméteres külön egysége, ami alkalmas arra, hogy egy ember benne egyedül éljen, vagy ha a gyerekek kirepültek, a szülők itt élnek, esetleg télen összehúzódik az egész család erre a pici helyre, ha szűkös idők jönnek, és nem telik fűtésre. Emellett legyen még egy vagy két másik egység, amivel tetszőlegesen bővíthető a ház, attól függően, mennyi gyerek születik, vagy ha vendég jön. Fontos, hogy ezek az egységek megfelelő vastagságú fallal és hőszigetelt ajtóval legyenek egymástól elválasztva.

Ez az előrelátás hiányzik mai világunkban és az épületek tervezésében. Napjainkban, mikor kirepülnek a gyerekek, két dolog történik. Egyik, hogy a szülőknek el kell adniuk a házat, és kisebbe költözni, ami rengeteg macera, ráadásul a kertet nem tudják magukkal vinni, pedig mennyi munkát, mennyi időt fektettek bele! Mindent kezdhetnek újra, pedig ahogy idősödik az ember, egyre kevésbé szeret változtatni. A másik eset, mikor maradnak, és életük végéig két (vagy egy) ember nem ritkán 90 négyzetméteren él. Ha kevés a nyugdíj, télen fagyoskodnak. Vagy rengeteget költenek fűtésre, ahhoz képest, hogy egyedül élnek vagy ketten. Ha egyetlen házban szeretnénk leélni életünket, gondolkodjunk különálló egységekben.

Ha azt gondolnánk, 30-35 négyzetméter kevés egyetlen egységnek, íme néhány gondolat a kicsi ház előnyéről. A gardenista.hu blog szerzője szerint a kicsi ház mellett szól, hogy a családtagok igazán közel lehetnek egymáshoz. Alacsony rezsije miatt pedig kevesebbet kell dolgozniuk, több idő jut a fontos dolgokra. Minden egyszerűbb egy kicsi, de jó elosztású házban – írja. A tengerentúlon már divatba jöttek az apró házak. Whitney Leigh Morris designer 35 négyzetméteren él férjével, kisfiával, valamint két kutyájával. Apró házuk Dél-Kaliforniában található. Blogon és fényképeken keresztül igazolja nekünk, hogyan lehet egy kicsi házban boldogan élni. Nem csoda, hogy egyre több követője akad, hiszen praktikusabb, gazdaságosabb a kicsi ház.

– Gardenista.hu –

Pár nyomós érv a kicsi ház mellett

Költségek: Feleakkora háznak a vételára, az építési költsége, a felújítási költsége is feleakkora, vagy kicsit több mint fele, de mindenképpen jól járunk. Sajnos a családok egy része nagyobb házért még hitelbe is „veri” magát, melyet az is lehet, életük végéig nyögnek, vagy sajnos ma már az sem ritka, hogy kilakoltatásig.

Fűtés: Bizony, nem utolsó dolog, hogy egy évben legalább egy egész hónapot csak azért dolgozunk, hogy ki tudjuk fizetni nagy házunk fűtését. Ha feleakkora házunk lenne, kevesebbet kellene dolgozni a fűtésért. Akár több heti munkát megspórolhatnánk és más hasznos, fontos dologgal tölthetnénk, például a családunkkal, gyermekeinkkel, társunkkal. Ki ne panaszkodna, hogy nem jut elég ideje a családra, barátokra?

Szocializál, nem elszigetel. Biztos, hogy a kicsi ház szocializál, míg a nagy ház elszigeteli az embereket és családtagokat egymástól.

Háziasszonyok figyelem! Feleakkora ház, feleannyi takarítás. Rettenetesen sok szabadidő felszabadul. Sőt, ha átgondoljuk, mennyi felesleges házimunkát végzünk, csak azért, mert a társadalom ezt diktálja, és ezen is változtatni tudunk, akkor egyenesen időmilliomosok leszünk. Akinek pedig kertje van és szeret kertészkedni, egyenesen kötelező a kicsi ház, mert minden bent megspórolt idejét a kertre fordíthatja. Mondjuk haszonnövényekre, egészséges vegyszermentes zöldségekre, így két legyet ütöttünk egy csapásra, vásárolni sem kell annyit. Megint csak gazdagabbak lettünk.

Felesleges dolgok: Mire jó a nagy ház? Arra hogy a felesleges tereket megtöltsük sok felesleges holmival, tehát dolgozz és költs még többet. Pont erről szól fogyasztói társadalmunk. Úgy hiszem, mindannyian tele vagyunk túl sok ruhával, cipővel, dekorációval, a gyerekek rengeteg játékkal. A felesleges dolgok úgy tömik el életünket, hogy azt sem tudjuk már mi a fontos.

Anyukák figyelem! A kisgyerekek imádnak anyukájuk közelében lenni. Sokkal könnyebb főzni, mosogatni kisgyerek mellett, ha kicsi a ház. Mondjuk a konyha és gyerekszoba egybenyílik, és összesen 30 négyzetméter a kettő együtt, anya és gyermeke szinte együtt van. Igazán nem mindegy, hogy a gyerek a nappaliban vagy az emeleten a tévét bámulja vagy helyette anya mellett játszik. Míg anya főz, közben mesél neki. Ha nagyobb a gyerek, akkor pedig beszélgetnek.

Értékesítés: Tapasztalat, hogy egy nagy és rossz elosztású házat nagyon nehéz eladni, vagy nem is lehet, vagy csak áron alul kel el.

A kicsi ház környezetbarát. Kicsi a rezsije, kevesebb építőanyagot igényelt… Milyen jó lenne, ha a természet védelmét is szem előtt tartanánk, házunk nagyságának megválasztásakor!

