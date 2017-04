Mindenki gyanús, az is, aki nem…

Péntektől Románia szigorította az ellenőrzést valamennyi határátkelőjén. Életbe lépett ugyanis az új schengeni kódex, ami előírja, hogy az Európai Unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilépéskor.

Bürokratikus sorompó

És ha mindez nem lenne elég: az adatokat össze kell vetni a Schengeni Informá­ciós Rendszerrel (SIS), illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumainak adatbázisával (SDS). Mindezek alapján a hatóságok meggyőződnek arról, hogy az illető nem jelent biztonsági, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az Európai Unióban. A szigorítás egyébként nemcsak az EU külső határaira vonatkozik, hanem minden olyan belső határra is, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határellen­őrzés megszüntetéséről.

Miklóssy Ferenc kettős minőségében (a Keviép Kft. ügyvezető igazgatójaként és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként) nyilatkozott a Naplónak. – Az intézkedés azokat a vállalkozásokat és munkavállalókat sújtja, akik naponta járnak ki dolgozni a magyar–román határon. Nekünk is vannak kollégáink, akik innen járnak oda vagy éppen onnan ide (attól függően, hogy hol van munka). Ha hinni lehet a híreknek, akkor hosszadalmas átlépési procedúrára kell készülni, amit viszont (ha a dolgozó rendszeresen elkésik a munkahelyéről) a foglalkoztatók csak ideig-óráig fognak tolerálni. Vagy nyitni kellene egy külön sávot a naponta ingázóknak, vagy valamit ki kellene találni; csak az a gond, hogy ez nem nemzeti hatáskör. A határ menti kamarák közös fellépést sürgetnek, felvettük a kapcsolatot az érintett parlamenti képviselőkkel, nálunk Vitányi Istvánnal, aki megígérte, hogy „beleáll a történetbe” – mondta.

Kész katasztrófa lesz

Vitányi István, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője szerint a problémát tetézi, hogy a térségben épül a 4-es meg a 35-ös út, és csúcsidőben száz kamion fog közlekedni a 42-es főúton. – Erre ha még rájön a fokozott határellenőrzés, kész katasztrófa lesz a nyár. A dolgozókat pedig elküldhetik, ha nem tudják szavatolni, hogy időben érkeznek a kinti munkahelyükre. Ezért a belügyminiszterrel fogok konzultálni arról, hogy milyen megoldások jöhetnének szóba, bár nem egyszerű, hiszen uniós hatáskörről van szó. Ötleteink vannak, csak nem biztos, hogy azok az uniós normának megfelelnek. Sokak gondja ez, hiszen csak Biharkeresztesre 400-an költöztek át az elmúlt években, és közülük sokan visszajárnak dolgozni az ipari parkba vagy Nagyváradra – így a hon­atya.

Kiss Sándor, a Kikol Kft. tulajdonosa naponta jár át a határ túlsó oldalán lévő bútorgyártó üzemükbe. „Bele se merek gondolni, hogy mi lesz, ha nem érek oda egy-egy fontos tárgyalásra, vagy hivatalba. Ugye, eleve van egy óra időeltolódás, úgyhogy a tyúkokkal kell kelni annak, aki a munkaidő kezdetére be szeretne érni a munkahelyére. Hiába mondom azt a német partneremnek, hogy másfél óra múlva találkozunk a romániai üzemünkben, ha ez nem csak rajtam múlik” – panaszolta.

Barabás Ferenc, Biharkeresztes független polgármestere szerint is valós problémáról van szó. – Éppen a minap egyeztettünk az érintettekkel, de egyelőre hadd ne ötleteljek. Ezt az egészet Brüsszelben rendelték el, ezért a megoldást is ott kell keresni. Abban is gondolkodunk, hogy a Biharkeresztes és Nagyvárad között közlekedő buszjárat menetidejét adott esetben talán lehetne sűríteni. Rajtunk nem fog múlni a rugalmasság, de előbb lássuk a tapasztalatokat. A nagyobb gond egyébként nyilván a beléptetéskor lesz, hiszen kilépéskor eddig is volt ellenőrzés – mondta.

Kollégája, Benkő Sándor, Ártánd polgármestere azzal vette át a szót, hogy tőlük is sokan járnak át a határ túlsó oldalára dolgozni, hiszen annak idején maguk hirdették, hogy Ártánd és Bors között egyre több új munkahely létesül.

– Csak a mi falunkból 20-25 fő jár át nap mint nap a román oldalra dolgozni. Az a gond, hogy ha a határon bármiféle lassulás van, azonnal kilométeres kocsisorok torlódnak fel. Életszerű szabályozás kell, ami abból indul ki, hogy a munkába járó dolgozók semmiféle biztonsági vagy egyéb kockázatot nem rejtenek – fogalmazott a polgármester.

Magyarország betartja…

…a külső határok védelmét előíró uniós szabályokat, a cél, hogy mindenki csak ellen­őrzést követően léphessen az országba és így az EU-ba – jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter Tompán, a kibővített tranzitzónában tett látogatásán. Mint mondta, meg kell akadályozni azt is, hogy bárki illegálisan átlépje a zöldhatárt. Megerősítette: péntek óta a tagállamok és a harmadik országok polgárai is csak ellenőrzést követően jöhetnek át a határon.

