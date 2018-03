Mindenki a jó lakást keresi

Megerősíti az idei ingatlanpiaci várakozásokat a Duna House Barométer februári elemzése, egyértelműen megmutatkozik az eddigi áremelkedések hatása. Budán és Pesten kiemelkedően növekedett a 600 ezer forint feletti négyzetméteráron értékesített lakások aránya – áll a Duna House közleményében.

A februári közel 13 ezres tranzakciós szám 13,7 százalékos növekedést mutat a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az első két hónap összesített tranzakciószáma a 2008-as válság óta a legerősebb évkezdést mutatja a hazai lakóingatlan-piacon.

Nőtt az átlagár

Vidéken, a Közép-magyarországi régiót figyelmen kívül hagyva, a 40-60 négyzetméter közötti ingatlanokat értékesítették legnagyobb arányban (35 százalék). A legtöbb ingatlan 10-15 millióért (30 százalék), Pest megyében pedig 15-20 és 20-25 millió forint (20-20 százalék) közötti összegért cserélt tulajdonost.

Panellakások esetében a tavalyi évhez képest az ország egész területén nőtt mind az ingatlanok átlagára, mind az átlagos négyzetméterára. A keleti országrészben így februárban közel 13 millió forint volt az átlagos lakásár, nyugaton valamivel alacsonyabb, 11,8 millió forint, a négyzetméterár mindkét esetben közel azonos volt (221-225 ezer forint/négyzetméter). Keleten tavaly februárhoz képest 4 százalékpontot csökkent az alku mértéke, csak minimális mértékű árcsökkentés volt lehetséges.

A téglalakások árai is emelkedtek 2017 februárjához képest, keleten átlagos négyzetméteráruk 256 ezer, nyugaton 228 ezer forint volt.

A téglalakások esetében az értékesítési időszak egy-két hónappal hosszabbodott, jellemzően 100-140 nap után történik adás-vétel. A kedvezőbb áron vásárolható panellakások esetében nem ilyen drasztikus a változás, ezek a meghirdetéstől számítva általában 3 hónap körüli időszakon belül cserélnek tulajdonost.

Nagyobba költöznek

Országszerte a jó és nagyon jó minőségű ingatlanokat keresték a vevők februárban. A két kategória együttes aránya az ország egyes részein megközelítette a 75 százalékot. A felújítandó lakások aránya 10 százalék alatti, de a lakható állapotú ingatlanokhoz társuló esetleges nagyobb felújításokat is csak a vásárlók 20-28 százaléka vállalja.

A vevők között vidéken 2017 februárjában és idén is a 30-40 éves korcsoport aránya volt a legkiemelkedőbb (34 százalék). A vásárlás leggyakoribb oka a nagyobb lakásba költözés volt (30 százalék), melyet a befektetési szándék (26 százalék) és az első lakás vásárlása (22 százalék) követett. Vidéken átlagosan 14 millió forintos ingatlant vásárolnak befektetési céllal, 61 négyzetméter alapterületűt.

Vidéken magasabb az idősebb eladók aránya mint a fővárosban, így magas a nyugdíjas státuszúak aránya (30 százalék) is. Vezető eladási ok a nagyobb lakásba költözés (32 százalék), de sokan értékesítenek örökölt ingatlant is (27 százalék). A nagyobb lakásba költözők átlagosan 16 millió forintért tudják értékesíteni meglévő ingatlanjaikat, míg az örökölt lakások 11 millió forintért cserélnek tulajdonost. Vidéken csupán 2 százalék volt azon eladók aránya, akik korábbi befektetésüket adták el – áll a Duna House elemzésében.

HBN

