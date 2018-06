Mindenhol ovációval fogadták a debreceni legendát

A debreceni legenda 200 kilométert teljesített kerékpáron ismét, hiszen az első viadal óta rendszeres résztvevője a nemzetközi megmérettetésnek.

A 87 éves félkarú biciklikirály elmondta, ezúttal is nagyszerűen érezte magát a versenyen, melyen a saját irama szerint haladt. – Általában egy-egy futó mellé szegődök, velük beszélgetve jobban telik az idő, segítjük egymást. Az egész éves versenyprogramom csúcspontjának tartom ezt a viadalt, nem csupán magát az erőpróbát várom, hanem hogy találkozhassak a sporttársakkal. Ebben az évben is sikerült a megadott szintidőn belül beérnem az aradi és a békéscsabai célba is, mindenhol nagy ovációval fogadtak. Legalább 90 éves koromig szeretnék még indulni ezen a túrán – nyilatkozta Feri bácsi.

HBN

