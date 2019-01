Minden korosztálynak megvan az előnye

Míg egy 60 év körüli munkavállaló tapasztalata, alázata lehet nagy érték egy cég számára, addig a húsz-, harmincéves gyors problémamegoldó képessége válhat kinccsé a munkáltatónak.

– Korosztályos különbségek mindig is voltak, a technika rohamos fejlődése következtében (számítástechnika, internet) azonban szembetűnőbb lehet a szakadék a munkahelyen dolgozó aktív generációk között. Az Y nemzedék magabiztosan használja a számítógépet, így sok esetben ők tanítják be elődeiket a kor technikájára. A fiatal korosztály már alapvető eszközként tekint az okostelefonra, a számítógépre, ezáltal gyorsabb az információáramlás. Az idősebbek esetében ugyan lassabb a reakcióidő és a tanulás, viszont az alázat, a felelősségvállalás és a megbízhatóság kiemelkedően magas – mondta Vitos Albert, a HSA Kft. munkaerő- közvetítési üzletágvezetője.

A szakember úgy véli, az internetnek köszönhetően megváltozott az egymás közötti kommunikáció is, az információcsere növekvő sebessége az emberek egymáshoz való viszonyát is átrendezte. Hozzáfűzte:

Létrejött egy virtuális társadalom, amelyben a fiatalok magabiztosan mozognak, és jól érzik magukat, az idősebb korosztály viszont sokszor feszeng.”

Vitos Albert | Fotó: magánarchívum

Más hangsúlyok

A baby boomereket fegyelem, tisztelet és kitartás jellemzi, s kötődnek a munkahelyhez. Az X generáció az első, amelyik találkozott a számítógéppel, emiatt digitális bevándorlóknak is nevezik őket. Fő motivációjuk a pénz, az anyagi biztonság megteremtése. Türelmesek, és az Y generációnál nagyobb a munkafegyelmük is. A harmincasok többnyire próbálnak azonosulni a cég profiljával, küldetésével. Ez a korosztály tudatosabb álláskereső, alaposan körülnéz, összehasonlít, értékel. – A kevés információtartalmú álláshirdetések például nem mindig keltik fel a figyelmüket. Fontos számukra a folyamatos szakmai fejlődés. Nem utolsósorban különös figyelmet fordítanak a munka–magánélet egyensúlyára is. A Z generáció tagjai már a digitális világba születtek, így nagyon fontos számukra például egy cég logója, dizájnja, vagy az, hogy milyen a munkahelyi környezet. A szürke, monoton dolgok szóba sem jöhetnek náluk. Céljuk az önmegvalósítás. Gyorsabb ritmusban élnek, mint elődeik. Ha valami nem tetszik a munkahelyükön, bátrabban váltanak – fogalmazott Vitos Albert.

Modern technika

A szakember megítélése szerint a munkahelyen konfliktushoz vezethet a generációk között, hogy másképp viszonyulnak a tanuláshoz, a folyamatos változásokhoz, különbözik az elképzelésük a karrierépítés terén, de a munkakörnyezetükkel szemben is más elvárásokat támasztanak. – A baby boom generáció például ellenáll a változásoknak, elzárkózik a legújabb technológiák alkalmazásától, egyazon munkahelyen szeretne feljutni a csúcsra, lojális munkáltatójához. Az X generáció képviselői ezzel szemben könnyen alkalmazkodnak a változásokhoz, kihasználják a kényelmet, melyet egyes technikai vívmányoknak köszönhetnek, a pénz nem az elsődleges szempont a számukra, és igyekeznek rövid időn belül karriert befutni. Az Y generáció igényli a változást és a modern technikai háttér meglétét, nem tudja elfogadni a kötöttségeket, a legfontosabb tényező számára a kellő szabadság megléte – jegyezte meg.

A pénz nem minden

Fontos a bér, de nem elég, főleg a fiatal munkavállalóknak. Amolyan „alapdolog”, hogy bért kap, de elvárnak mellé sok mást is avégett, hogy jól érezzék magukat a munkahelyen, ezáltal meg is maradjanak a cég munkatársaként. Alapvető számukra a kellemes környezet, fejlődési lehetőség, a karrier lehetősége. Vitos Albert hangsúlyozta, nincs rossz vagy felesleges generáció. Minden korosztálynak megvan az előnye. A sikeres együttműködés kulcsa pedig a megértés és az elfogadás. Minden generációnak megvannak az értékei, amelyeket ha feltárunk, a munkáltatók hasznára válhatnak.

– Pálfi-Tóth Zoé –

Generációk

Baby boomerek: az 1946–1964 között születettek (hozzávetőlegesen az úgynevezett Ratkó-korszak gyermekei)

X generáció: az 1965–1979 között születettek

Y generáció: az 1980–1995 között születettek

Z generáció: az 1996 után között születettek

(A 2007, mások szerint 2010 után születetteket már alfa generációnak nevezik. Az évszámhatárokat illetően több, nem teljesen egyező felosztással találkozhatunk a témában olvasva – A szerk.)

A munkakör függvénye

A sikeres elhelyezkedés nem a kor, sokkal inkább a munkakör függvénye – mutatott rá érdeklődésünkkor Vitos Albert. A szakember elmondása szerint például vezetői vagy szakértői pozíciók, nagyobb tapasztalatot igénylő munkakörök az idősebb generációkat részesítik előnyben, viszont az informatikai vagy idegen nyelveket igénylő munkakörökben a fiatal generáció élvez jelentős előnyt.

