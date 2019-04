Minden eddiginél izgalmasabb műsor

A 25 éves fennállását ünneplő Magyar Nemzeti Cirkusz ezúttal Debrecenben, a Balmazújvárosi úton vert sátrat április 22-ig. A Richter család nevével fémjelzett társulat mára már garancia arra, hogy Európa egyik legszínvonalasabb klasszikus cirkuszműsorát élvezheti a közönség. A jubileumi év gálaműsora minden eddiginél izgalmasabb és látványosabb showműsorát ígéri.

– Mindig van új kihívás és cél a szemem előtt. Most lett 25 éves a cirkusz, és szeretném, ha ugyanolyan jól működne ez a társulat a következő negyed évszázadban is, mint most. Rengeteget kell dolgozni azon, hogy a nézőket be tudjuk vonzani, egy ilyen hatalmas kiadással rendelkező cirkuszba. Artistaként elértem mindent, amit akartam, most viszont cirkuszigazgatóként szeretnék brillírozni – nyilatkozta a Naplónak ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, aki jelenleg a világon a legfiatalabb cirkuszdirektor.

Egy kis múltidézés

Az idei évad műsorszámait a cirkusz hét hónapon keresztül 21 városban adja elő, több mint 200 alkalommal. A turné harmadik vidéki helyszíne Debrecen.

– Ha a cívisvárosban állomásozunk, a termálfürdőbe mindig elmegyünk, szeretjük a várost. Két hetet töltünk itt, sőt a legtöbb esetben még húsvétkor is itt maradunk – vallja ifjabb Richter József, aki beszélt első cirkuszi emlékeiről is.

Ifjabb Richter József | Fotó: Hajdu Ágnes

– Öt- vagy hatéves lehettem, amikor a bátyám (Richter Flórián) lovasakrobata számában felléphettem. Hatalmas és egyben meghatározó élmény volt gyerekként; alapvető kisebb mutatványokat mutattam be, sőt még jelmezem is volt – idézte fel az igazgató, aki tavaly január óta tudhatja magáénak a cirkuszművészet Oscar-díját, a Monte-Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon nyert Arany Bohóc-díjat.

Kedvelt négylábúak

A Richter család köztudottan állatbarát, a cirkuszban közel 50 idomított állat lép porondra egy előadáson. Zsiráfokkal, tevékkel, lámákkal, zebrákkal, lovakkal és elefántokkal újonnan koreografált produkciót is megcsodálhat a közönség.

A nézők véleménye a legfontosabb. Ha telt ház van és a produkció végén állva ünneplik az előadást, az mindent elmond. Ez a fajta reakció és dicséret bármelyik szakmai díjat átugorja”

– tudtuk meg a cirkuszigazgatótól.

Ötven méter magasan

A két világhírű cirkuszdinasztia, a Richter és a Casselly család a jubileumra való tekintettel egy vadonatúj, közös elefántakrobata-produkcióval készült az öt afrikai ormányossal. Továbbá egy különleges íjlövő produkció is helyet kapott, melyet Románia légnívósabb íjmestere mutat be, ez a műsorszám először lesz látható Magyarországon. Hosszú idő után lengőtrapéz-produkcióval bővült a műsor, ahol az ugró artisták százszázalékos bizalmat szavaznak az „elkapó” embereknek. A magasban kétszer is láthatjuk Simet Lászlót, aki a világhírű Asztronauta show-jával kápráztatja el a nagyérdeműt, majd kétkerekűre pattan, és egy drótkötélen 50 méter magasan száguld végig a közönség, illetve a porond felett. Továbbá Olaszország nevettető testvérpárosa is színre lép.

A társulat idei, 25 éves jubileumi műsorának elmaradhatatlan része a többszörös díjjal kitüntetett lovasakrobata-produkció, melyben lovak és „különleges” pónik egyvelegével mutatják be a Gypsy Fantasy névre keresztelt műsort. A hangulatot csak fokozza a zenekar, melynek az élén már ötödik éve Lady Massallah afrikai énekesnő áll.

HBN

Nyílt nap a cirkuszban

Április 20-án, szombaton 11 óra és 12:30 között a cirkusz világnapja alkalmából nyílt napot tart Debrecenben a Magyar Nemzeti Cirkusz. A gyermekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják artistaművészek kellékeit, és hosszú idő után újra trombitát ragad a Nemzeti Cirkusz Alapítója a Kossuth-díjjal is kitüntetett Richter József. Az érdeklődők megnézhetik az állatidomárok és a vendégművészek próbáit is, és megetethetik az állatokat is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA