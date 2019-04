Minden, amit a fogszabályozásról tudni érdemes

A funkcionális célok

Orvosi szemmel nézve nem csupán az esztétika fontos, hanem az is, hogy a páciens fogsora a beavatkozás után is ellássa funkcióit. Hogy mi is az elsődleges cél egy fogsor kezelésekor? Minden olyan probléma megszüntetése, mely korai fogvesztéshez vezethet. A Csiki Fogszabályozás segítségével összefoglaljuk, hogy melyek is ezek.

Az állkapocsízület egy tökéletlen fogsor okozta nem megfelelő harapás esetén túlterheltséget okozhat, és ebből kellemetlen problémák alakulhatnak ki. Korán jelentkezhet a fogínysorvadás is, ez a fogak tartószerkezetének elgyengülését jelenti. Ez a probléma azért jelentkezik, mert a rossz harapás következtében nem megfelelő erőviszonyok hatnak a fogsorra. A fogsort alkotó fogak mindegyike igencsak könnyen szuvasodhat, és ezzel fájdalmas pillanatokat okozhat, ha torlódnak.

Az említett három eset mindegyikénél a legfontosabb az, hogy megelőzzük a kialakulásukat. Az első két esetnél felmerülő problémákat úgy lehet megelőzni, hogy beállítjuk a harapást, amellyel a megfelelő erőhatások érik majd a fogágyat és az állkapocsízületet. Az utolsó problémát sem nehezebb orvosolni, hiszen abban az esetben csupán a fogakat kell megfelelően sorba állítani.

Mi az, ami a tökéletes fogsorhoz párosul? A lehető legtisztább beszéd, hiszen fogsorunk fontos része hangképzésünknek.

Néhány szó a kezelésekről

A legjobb, amit tehetünk, ha szülőként elsős kora körül elvisszük a gyermekünket egy konzultációra. Ha ekkor még nincs is szükség beavatkozásra. Ebben a korban bizony a fogorvos már látja, hol alakulhat ki harapási vagy állcsonti eltérés.

A Passzív Önligírozó technikának köszönhetően a fogszabályozás természetesen nem csupán gyermekkorban lehetséges. Ha a páciens fogágya megfelelő állapotban van, akár 40-50 évesen is bele lehet vágni a kezelésekbe.

Mennyi ideig tart egy kezelés, és meddig kell viselni az adott fogszabályozó készüléket? Nos, azt az életkor és az alkalmazott kezelés határozza meg.

Ha úgy érezzük, hogy szükségünk lehet hasonló kezelésre vagy a fogorvosunk javasolta a beavatkozást, érdemes felkeresni Dr. Csiki Pétert rendelőjében, aki sokéves tapasztalatával már a legkomplexebb szituációkkal is számtalan alkalommal találkozott, így senki fogsora nem foghat ki rajta.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA