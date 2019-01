Minden, ami gurul, egy helyen – ez a Debrecen Drive!

A keleti régió legnagyobb autó– és járműipari seregszemléjét szervezik meg május 25-26-án. A Debrecen Drive – Minden, ami gurul elnevezésű rendezvényen több mint 50 ezer négyzetmétere, csaknem ötszáz különböző járműt tekinthetnek meg az érdeklődők. – A Debreceni Campus NK Kft. már több mint egy évtizede szervezi a Debreceni Utazási Vásárt, amely 4 évvel ezelőtt a nagyerdei Hallba költözött. Itt újraélesztettük a Debreceni Autókiállítás hagyományát, azonban a debreceni és úgy általában világszinten tapasztalható autóipari változás arra sarkallt minket, hogy továbbgondoljuk ezt a rendezvényt – részletezte az ötlet megszületésének körülményeit Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus NK Kft. ügyvezető igazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Fotó: Matey István

A Debrecen Drive egy olyan rendezvény, ami egyszerre a szakmáé és a közönségé, kicsiké és nagyoké, egyaránt szól autórajongóknak, laikusoknak, a zöldebb megoldás kedvelőinek, az oldtimerek szerelmeseinek és a legmodernebb csúcsmodellek után érdeklődőknek. Miklósvölgyi Péter szerint a helyszín kiválóan alkalmas az esemény megtartására, mert azon túl, hogy egy pihenőövezet, majdnem mindenhol járművek fogadására alkalmas szilárd útburkolat található, illetve van egy 4 sávnál is szélesebb Nagyerdei körút, ahol nagyon jó lehetőség kínálkozik arra, hogy több száz méter hosszan 200-300 új autót állítsanak ki. Hozzátette: talán magyarországi szinten sincs olyan autókiállítás, ahol ennyi modellt felvonultatnak.

Családi program

A rendezvény célja, hogy felvonultasson szinte minden közlekedési eszközt. Találkozhatunk majd új haszonjárművekkel, új autókkal, sportautókkal, oldtimerekkel, sport- és túramotorokkal, bigfootokkal, erő- és munkagépekkel, kamionokkal, kerékpárokkal és elektromos kisjárművekkel. – Úgy döntöttünk, hogy a gyereknapot is teljesen bevonjuk ebbe az eseménysorozatba. Azt gondolom, a családoknak örök élményben lesz részük. Egy helyen lesz összegyűjtve egy kukásautóflotta, amit akár ki is próbálhatnak működés közben a gyerekek. Nagyon komoly tűzoltóautó-kiállításunk is lesz, a rendőrség és a katonaság is járműparkkal fog kilátogatni – jegyezte meg Miklósvölgyi Péter.

Az járművek kiállítása mellett kísérőrendezvényekkel színesítik az eseményt: többek között gyereknapi műsorok, interaktív programok, látványos bemutatók, extrémshowk és szimulátorok várják majd a látogatókat. A szervezők terveznek egy szakmai konferenciát is, ahol a helyi autóiparral kapcsolatos cégek és szervezetek megjelenésére számítanak.

A FAG Magyarország Ipari Kft. jóvoltából a sajtóeseményen bemutatták a Formula E Világbajnokság győztes versenyautóját is, melyet az érdeklődők január 17-20-a között a Csapó utcai bevásárlóközpontban csodálhatnak meg.

Fotó: Matey István

PÁTZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA