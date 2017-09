Mind a négy Gladiátor pályára léphet a szlovákok ellen

Az elmúlt hétvégén ismét felkészítő táboron vehetett részt az arany-fekete együttes négy játékosa, Hartai Gábor, Heitz Attila, Kispál Gábor és Roják Richárd. Itt dőlt el, hogy kik képviselhetik hazánkat a szlovákok elleni szeptember 16-i edzőmeccsen. A teljesítményük meggyőzte Grátz Vilmos szövetségi kapitányt és az edzői stábot. Mind a négy amerikaifocista a támadósor tagja lesz. Míg Hartai, Heitz és Kispál a támadófalban kaphat majd szerepet, addig Roják a futók sorát erősítheti majd.

Heitz Attila először húzhatja magára a címeres mezt. Nem kis munka áll a mögött, hogy eljutott idáig, hiszen 2016-ban egy sérülés miatt megrövidült a szezonja. Viszont sok energiát fektetett a felépülésébe. Visszatért és a Gladiátorok egyik vezéregyéniségévé nőtte ki magát.

„2016 májusában úgy gondoltam, hogy összefoglalom mit is szeretnék elérni az amerikaifutballban” – mondta Heitz Attila, a Gladiators falembere. – A legmerészebb célom a válogatottba kerülés volt. Ezt elkezdtem boncolgatni, mi is kell ehhez? A Gladiators remek hátteret biztosított ahhoz, hogy fejlődjek, de ez minden társamra igaz, hiszen igen szép számú alakulat képviselte a csapatunkat már a try-outon is. Minden adott volt, így csak nekem kellett tartanom a tervet. Amikor értesültem, hogy bizonyíthatok a try-outon nagyon megörültem és megerősített abban, hogy van eredménye a befektetett energiának. Ezután meghívtak a táborba is Székesfehérvárra.

Hatalmas megtiszteltetés volt ilyen körülmények között és ilyen sportemberekkel edzeni. A legmeghatározóbb élményem az edzés végi „MAGYAROK!!!” csatakiáltás volt. A hideg kiráz minden egyes alkalommal. Az, hogy végül nekem is jutott egy szám a rosteren, egy olyan dolog, amire bárhol, bármikor büszke lehetek.”

A magyar válogatott szeptember 16-án, szombaton 17 órától Szlovákiával játszik felkészülési mérkőzést a budapesti Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

– Makranciz László –

