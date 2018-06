Milyenek a szállodák éttermeiben a tányérok?

A válasz egyszerű, praktikusságból. Egy étteremben napi szinten több száz vagy akár több ezer evőeszközt és tányért kell elmosogatni és szervírozni.

Az otthoni konyhai körülményektől merőben eltérő tálalási intenzitás és tömeges felhasználás viszont minőségi tányérokat kíván. Ezért nem mindegy, hogy egy étterem milyen tányérokon szolgálja fel a fogásait. Persze egészen más a helyzet egy kifőzde, egy svédasztalos étterem vagy egy Michelin csillagos étterem tányérkészletei között, ahogyan az ételek mennyisége és minősége, valamint a vendégek igényei között is.

Különbségek az otthoni és az éttermi tányérok között

Bár tény, hogy az otthoni konyhai evőeszközök és tányérok sem feltétlenül a legócskább, legolcsóbb alapanyagból készülnék, mégis sokan hajlunk a kedvezőbb árfekvésű felszerelések és kiegészítők irányába, ha saját konyhánkról van szó. A napi, maximum néhány étkezéshez ugyanis tökéletesen megfelelnek a hipermarketekben kapható, olcsóbb étkészletek is. Egy néhány főre szánt ebéd vagy vacsora és az évenként csupán néhány alkalommal megrendezett, nagy családi összejövetelek nem követelik meg a tartósságot és az éttermi minőséget.

Azonban egy étterem nem engedheti meg magának, hogy márkátlan, könnyen törhető és nehezen tisztítható tányérokon szolgálja fel az ételeket. Éppen ezért, az éttermi tányérok alapanyaga sokkal jobb mint a háztartásié. Ezek a tányérok nehezebben törnek, kevésbé csorbulnak, ritkábban karcolódnak. Az alapanyagon felül, az éttermeknek az egységességre és a stílusra is ügyelniük kell, ami az adott konyhára jellemző. Fontos, hogy a tányérok, evőeszközök és poharak mind azonos stílust képviseljenek és nagy mennyiség is a rendelkezésre álljon belőlük. Az ételek sokasága persze az étkészletek sokszínűségét is megköveteli, így minden típusú tányérból és evőeszközből bőségesen el kell, hogy legyen látva az étterem.

Ilyen tányérokat választanak az éttermek

A gondosan kiválasztott stílust leginkább a szín, az alapanyag és a forma határozza meg. Ezeknek tökéletes összhangban kell lennie, az étterem hangulatával, a felszolgálók ruházatával, a díszítéssel és az asztal többi elemével. Fontos például, hogy milyen szalvétát, evőeszközt és poharakat fogunk az asztalra pakolni a tányérok mellé. Ezenkívül az alkalom sem mellékes, hiszen egy hétköznapi a’la carte étkeztetés vagy a menüztetés között is óriási különbségek vannak, ráadásul a legtöbb étterem rendezvényeknek is helyet biztosít, így akár egy esküvő vendégseregének kiszolgálására is fel kell készülniük, amihez alkalomhoz illő étkészletekre és tányérokra van szükség.

Az éttermek ezért elsősorban a Kaszub, a Mercury, a True Life és az X-tanbul fantázianevű tányérokat választják, még otthonra megfelelő az Afrodyta, a Mária, illetve a Szofi nevű készletek is. Az éttermi tányéroknál tehát fontos az igényesség, a dizájn és a stílus. A fehér színnel ma már el lehet játszadozni, hiszen megannyi forma, ív és anyagválaszték teszi változatosabbá az éttermi tányérok kínálatát. A legnépszerűbb éttermi tányérok között, a gasztronagyker.hu oldalon megtaláljuk a jellegzetes kör alakú porcelán tányér családokat, a szögletes formákat, a speciális vonalvezetésű vagy hullámos szélű porcelán tányérokat, a cserépedényeket és tányérokat, a különböző színű és fekete tányérokat és persze a kimondottan strapabíró tányér család tagjait is. Így akármilyen étteremről van szó, a számtalan lehetőség között, biztosan megtalálják a számukra ideális stílust, anyagot és színvilágot.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA