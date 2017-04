Milyen növényeket vessünk tavasszal?

Ha már nem fagyott a talaj, nincsenek mínuszok és napközben is melegszik a levegő, akkor megkezdhetjük azon magok vetését, amelyek alacsony hőmérsékleten is jól csíráznak.

Mélyebbre vetni

Figyeljünk arra, hogy a nagyszemű magvakat mindig mélyebbre vessük, az apróbbakat pedig elég 2-3 centi mélyen. Azoknál a növényeknél, amelyek lassabban kelnek, érdemes odafigyelnünk a gyomosodásra is. A vetés optimális ideje akkor van itt, amikor a talaj átlaghőmérséklete 10-12 C fok fölé emelkedik. A paradicsomot, a paprikát, a padlizsánt és a cukkinit megéri minél hamarabb elvetni, és minél később betakarítani, hiszen így nagyobb terméseket kaphatunk. Vannak olyan tavaszi növények, amelyeknek hosszú a felnevelési idejük, ezekből érdemes palántát nevelni. Ilyen a fejeskáposzta, a kelkáposzta, a karfiol, a dinnye, a paprika, a paradicsom és a tojásgyümölcs.

Akár cserépben is

A hagymafélék közül a póréhagymát, a téli sarjadékhagymát (más néven kötözőhagymát), illetve az újhagymát is elvethetjük most. A fűszernövények közül elültethetjük a kertbe a metélőhagymát, a koriandert, a kaprot, illetve a vízitormát is, de ezeket a növényeket akár cserépben is felnevelhetjük. Ha picit különlegesebb növényeket is szeretnénk termelni, már márciusban kezdhetünk a csicsókagumók elültetésével, a rebarbarával, illetve a spárgát is elültethetjük (jó tudni, hogy ha magról ültetjük a spárgát, akkor csak négy év múlva lesz termésünk belőle).

HBN

