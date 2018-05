Milliós nézettséget hoznak a debreceni zenész művei

A hiphop berkekből ismert debreceni előadó, Geriskillz neve egyre sűrűbben tűnik fel a médiában, pár hónapja nálunk is egy hosszabb interjút is olvashattak vele. A sikerek és a hangzatos művésznév mögött egy emberi értékekben gondolkodó, meglepően természetes személyiség fonogatja a szálakat. Farkas Gergely nemcsak előadóként, hanem producerként is aktívan tevékenykedik. Arról kérdeztük, minek köszönhető, hogy az általa készített dalok milliós nézettséget tudnak maguk mögött; mi a siker kulcsa.

Szereti a közös munkákat

Essem, GWM, Follow The Flow, Funktasztikus – mindössze néhány hazai hiphop formáció, melyek a Geriskillz nevéhez köthető dalaikkal, saját csatornáikon, évek óta az öt legnépszerűbb videó között szerepelnek a legismertebb videómegosztó portálon. – A dalszövegeket maguknak írják a művészek, én pedig zeneileg inspirálom őket. Ilyenkor az a célom, hogy az alaphangot megadva ideális környezetet teremtsek számukra a szövegíráshoz.

Hálás vagyok a felkérésekért, amiért ilyen lazán nyitnak felém, ugyanakkor kézenfekvő a minőség, amit elvárnak tőlem. A dalok nézettsége összesen 13 millió megtekintés felett jár”

– kezdte Geriskillz, hangsúlyozva, az említett előadókkal már régóta tartja a kapcsolatot, így a közös munkák is természetes összhatást adnak.

Alkotás közben az érzéseire hagyatkozik, ami visszafelé is hat a folyamatra: a zene érzéseket generál benne, emiatt szabadon változik. – Szerzőtársaimmal szabad teret adunk egymásnak. Több zenét is elküldök, amik közül ők választanak, majd az elkészült szövegre újabb zenei sávok, kiállások és effektek kerülnek – mondta.

Geriskillz aktív előadó, emellett producerként is szeret másokkal együtt dolgozni. – Azt gondolom, én is rengeteget köszönhetek, hiszen rendkívül tapasztalt művészektől tanulhattam, ezért szívesen nyitok más művészek felé. Amit kaptam, abból vissza is tudok adni, ezért zenekészítőként és előadóként is ugyanolyan megtisztelő felkéréseket kaptam, például az Animal Cannibalstől, a ­Hősöktől és Ganxsta Zolee-tól. A Punnany Massif és az Akkezdet Phiai lemezeken is az én dobjaim szólnak néhol, illetve a DSP és The Steve is rendszeresen pörkölnek Geriskillz beateken.

Más a zene felépítése

Arra a kérdésre, hogy mégis mik a jelenlegi trendek, Geri­skillz elmondta, hogy abszolút a trap a nyerő. – Ez főleg egy swag központú zenei irányzat a ­hiphopon belül. Az USA-ból ­érkezett és az EDM hullámokkal karöltve felsorakozott a legnagyobb zenei platformok dobogóira. A videómegosztókon tarolnak a klipek, amikben feltűnik a luxus, illetve az aktuális társadalmi jelenségek felnagyítása, vagy kiparodizálása. Nagy hangsúlyt kap a látványvilág, ezért a ­szépen megfényelt képsorok mellé, hangzásban főleg a tiszta és erős lüktetés a jellemző. Az volt az álmom, hogy a ­hiphop lesz a No.1 ­zenei irányzat és 2018-ban leírhatatlan az a fogékonyság, amivel a ­tinédzserek felénk, rapperek felé fordulnak – boncolgatta Geriskillz.

Az a minimum, hogy ezért cserébe ­felrobbantjuk a színpadokat szerte az országban”

– tette hozzá.

Népszerűvé vált

A debreceni producer úgy látja, kedvenc lett a hiphop, hiszen minden zenei irányzatból ­táplálkozó forradalmi stílus, van benne tánc, buli és a szövegek is jelentős tartalommal bírnak.

Lehet vegyíteni a poppal, rockkal, vagy akár népművészetekkel, és amit kevés más stílus mondhat el magáról, az irodalommal is. Nem csoda, hogy mindenkinek megtetszik.”

Óriás köszönet a csajoknak is, egyre többen vannak a bulikban, és még a ­rózsaszín telcsikből is bömböl a „Boomin” – foglalta össze.

Amerikai együttműködés

Geriskillz legújabb szerzeményét a debreceni születésű, ma már New Yorkban élő Pepytó MC-vel közösen jegyzi. A tengerentúli, több nyelven megszólaló közreműködés eredménye a Done Asking című szám, amihez a klipet New Yorkban, a Staten Island-en, és Debrecenben forgatták. Meglepetés közreműködőként feltűnik a dalban Dro Pesci is, aki mesterien perzseli a rímeket a Nagy Alma mind az öt kerületében. Ő szerepelt már Method Man (a Wu-Tang Clan frontembere) legutóbbi lemezén is. – A legfrissebb szerzemény, szabad fordításban az „Eddig szépen kértük” gondolatot taglalja, és a kemény New York-i hangzás került előtérbe.

A rapperek szókimondóan dominálnak a verzékben, Pepytó MC sem várja a sült galambot, hanem kiforrott flow-val hozza az amerikai magyarok szellemiségét. Geri a refrént illesztette vokálisan a dalhoz, illetve a beat és a keverés is az ő munkáját jegyzi. A srácok büszkén mosolyognak, eddig négy rádió jelentkezett be a dalért, egy brooklyni és egy detroiti rádió, illetve egy műsor Párizsból, valamint a Tilos Rádió Budapestről.

