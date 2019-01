Milliók a konzervdobozban: emberek, akik véletlenül bukkantak elképesztő kincsre

5. A pulóver, ami valójában a sporttörténelem része.

A régi ruhákkal kereskedő Sean és Nikki McEvoy folyamatosan vadászik azokra az olcsó ruhadarabokra, amiket már nagyon hosszú ideje nem vett fel senki. 2014-ben aztán az egyik észak-karolinai boltban kiszúrtak egy főiskolai melegítőfelsőt, amely a West Point Military Academy-ről származott, és az állapota, valamint a minősége is feltűnően jó volt. És persze nem került sokba: a pár mindössze 58 centet fizetett érte. A bolt dolgozói valószínűleg már nagyon bánják, hogy nem nézték meg jobban a darabot, azt ugyanis egykor az NFL-legenda Vince Lombardi viselte.

Fotó: The Stranger / Heritage Auctions / US Military Academy

Miután hazaértek, a nő egy “LOMBARDI 46” feliratú felvarrót talált a felső nyakrészénél. Elsőre nem ugrott be neki, kire is vonatkozhat a név, úgyhogy a darab ment a többi régi ruha közé. Pusztán a véletlennek köszönhető, hogy a férj néhány hónappal később belebotlott egy Lombardiról szóló dokumentumfilmbe, és abban hasonló felsőt vélt felfedezni. Eljátszott a gondolattal, hogy milyen menő lenne, ha ugyanaz a pulóver lenne náluk.

Igen, ez a féldolláros felső volt az, amit Lombardi a West Point-ban is viselt. Sean ezután felhívta a Hírességek Csarnokát, és megkérdezte, nem vennék-e meg tőle, de a szervezetnél azt szerették volna, hogy a férfi ingyen ajánlja fel az értékes darabot. Így hát elvitte a ruhát egy dallasi aukciósházba, ahol bevizsgálták, és elárverezték. A felsőt egy rajongó vásárolta meg 43 ezer dollár körüli összegért (ami több mint 12 millió forint). Hatalmas profit, igaz?

4. A régi konzervdobozok, amik aranydublonokat rejtettek.

2013-ban egy Észak-Karolinában (az 1949-es aranyláz gócpontjában) élő pár észrevett valami furcsát kutyasétáltatás közben: egy fura fémdarab meredt ki a sárból nem messze tőlük. Miután körbejárták a környéket, több ősréginek tűnő konzervdobozt is találtak, amikben nem éppen rohadt barack volt, hanem aranyérmék ezrei.

Fotók: Wikipédia

Összesen nyolc konzervet ástak ki, ezekben pedig egész pontosan 1427 közel makulátlan állapotú 18. századi aranypénzt találtak. A pár – aki inkább inkognitóban maradt, hogy megóvja földjét a hívatlan vendégektől – elvitte a talált tárgyakat egy értékbecslőhöz, aki megállapította, hogy a lelet úgy tízmillió dollárt ér. Ezek között volt egy darab szuperritka, 1866-S No Motto Double Eagle nevet viselő pénzérme is, amit önmagában egymillió dollárra becsültek. „Ezt a sztorit hobbink történetének egyik legjobbjaként fogják számon tartani” – nyilatkozta az eset kapcsán Don Willis, a Professional Coin Grading Service nevű érmevizsgáló szervezet elnöke. Meg tudjuk érteni, miért mondta ezt.

3. Két haver véletlenül egy híres művész bungalóját vette meg, és dollármilliókat érő műkincseket talált benne.

Egy Thomas Schultz és egy Lawrence Joseph nevű fickó éppen egy eladásra kínált New York-i házikót járt körbe. Azt remélték, olcsón hozzá tudnak majd jutni, hogy aztán később felújítsák az egészet. Azonban amikor a garázst vizsgálták át, szokatlan hulladékra bukkantak: rajzok, festmények és illusztrációk ezrei hevertek a lábaik előtt. Megtetszett nekik a látvány, így 2500 dollárnyi felárért (tehát darabonként úgy egy dollárért) meg is vették az egészet. Igen, valóban: a gyűjtemény igazából vagyonokat ért.

Arthur Pinajianról valószínűleg nem sokan hallottak. Az amerikai-örmény származású férfi képregényrajzolóként kezdte pályafutását valamikor a képregények aranykorában, majd absztrakt festő lett belőle, azt remélve, hogy ő lesz majd a következő Picasso. Az áhított hírnevet viszont sohasem érte el, így Long Island-re vonult vissza magányosan.

A művész egyik munkája | Fotó: The Estate Collection of Arthur Pinajian

Itt aztán éjt nappallá téve dolgozott műhelyében, teljes anonimitásban. Végrendeletében külön kihangsúlyozta rokonainak, hogy az összes munkáját meg kell semmisíteni. De majdnem 3000 festménytől megszabadulni igencsak komoly kihívás, így a hozzátartozók simán eladták a kis házat, a rajzokat és a többi műalkotást pedig a garázsban hagyták sorsára.

De ahogy az a nagy művészekkel lenni szokott, Pinajian munkái csak halála után lettek igazán ismertek – és ezzel összefüggésben hihetetlenül drágák. Ez elég jó hír volt Schultz és Joseph számára, akik időközben rádöbbentek, hogy nem csak a művész búvóhelyéhez jutottak hozzá, hanem teljes örökségéhez is. A gyűjtemény teljes egészét nagyjából 30 millió dollárra értékelték, ami ugye nem kicsit magasabb összeg, mint a 2500 dollár.

2. Egy kanadai kukás egész vagyont talált egy rossz tévében.

A tévé képernyőjének izgalmával ellentétben a szerkezet belseje már kevésbé látványos, benne turkálni pedig kimondottan unalmas móka. De nem ennek a most következő tévéújrahasznosító-üzemi dolgozónak. Amikor 2017-ben épp egy régi televíziót szedett szét, több mint százezer dollárnyi összeget talált a szerkezetben. A férfi elmesélte az esetet főnökének, és közösen elvitték a pénzt a rendőrségre. Szerencsére a dobozban volt pár dokumentum is, ami alapján a hatóság be tudta azonosítani a zsákmány tulajdonosát, egy 68 éves, közelben élő férfit, akinek fogalma sem volt arról, hogy eltűnt a pénze.

A kép illusztráció | Fotó: Pixabay

Később kiderült, hogy a pénz örökség volt, és szülei hagyták rá a feledékeny férfira, aki nem emlékezett rá, hogy harminc évvel korábban a tévébe dugta a mesés összeget. A készüléket aztán kölcsönadta az egyik barátjának, aki évtizedeken keresztül bámulta a világ legértékesebb tévéjét, mielőtt kitette a már említett üzemben.

A férfi később elmondta a rendőröknek: azt hitte, máshová rejtette a pénzt.

1. Egy nő 15 dollárért vett felbecsülhetetlen értékű nyakláncot a bolhapiacon.

Még 2005-ben egy Norma Ifill nevű nő kilátogatott a philadelphiai bolhapiacra, ahol észrevett egy eldobott dobozban heverő, különös fémnyakláncot. Érdekes, törzsi megjelenése miatt fizetett is érte 15 dollárt. A következő három évben csupán néhány alkalommal vette fel az ékszert, de az mindig feltűnt neki, hogy ilyenkor az emberek egyszerűen nem bírják levenni a szemüket a darabról. Végül is nem minden nap lát az ember valakit 300 ezer dolláros ékszerben leugrani egy kerti partira.

Fotó: Christie’s

Az absztrakt drótszobrairól ismert Alexander Calder híres barátainak néha művészi ékszereket is készített; a ’30-as és a ’40-es években sokkal többre tartották Calder rendkívüli, ritkán látott ékszereit bármilyen unalmas, régi gyémánt nyakbavalónál. Ifill nyaklánca ráadásul nem is átlagos Calder-munka volt: a művész egyik legjobbjaként tartották számon, és 1943-ban még a New York-i Modern Művészeti Múzeumban is kiállították.

2008-ban Ifill meglátogatott egy kiállítást a Philadelphia Art Museum-ban, amely éppen a Calder-féle ékszerekről szólt. Itt jött rá, hogy a saját darabja pont ugyanúgy néz ki, mint azok a tárgyak, amiket a biztonsági üvegek mögött tartanak. Elvitte a nyakláncot a tárlat kurátorához, aki beigazolta a gyanút, miszerint a darab valóban Calder keze munkáját dicséri. A láncot 2013-ban árverésre bocsátották, és 267.750 dollárt (majdnem 76 millió forintot) hozott Ifillnak a konyhára.

