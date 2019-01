Milliárdosok, akik megdöbbentően fura dolgokra szórták el a pénzt

A Dodgers tulajdonosa felbérelt egy szovjet varázslót, hogy küldjön nekik győzelmi energiákat

Amikor Jamie McCourt, a Los Angeles Dodgers baseballcsapat tulajdonosa elkapott egy szemfertőzést, egy idősödő egykori szovjet tudóshoz, Vlagyimir Spunthoz fordult, aki hogy, hogy nem, némi varázserővel is rendelkezett. A ’80-as években Spunt hinni kezdett abban, hogy úgynevezett “v-energiával” is képes gyógyítani, ez a módszer pedig szerinte még akkor is jól hatott, ha a kezelendő fél pár ezer kilométerrel arrébb tartózkodott. Így gyógyította meg McCourt szemét is: pozitív gondolatokat küldött az Egyesült Államok másik végéből, a szemfertőzés pedig egyszer csak elmúlt (zárójeles, de nem annyira elhanyagolható megjegyzés: McCourt a hírek szerint hagyományos gyógyszerekkel is kúrálta magát).

Fotó: AFP / Saul Loeb

McCourt és exférje, Frank ezután arra jutott, hogy a Dodgersnek pont ezekre a jótékony energiákra van szüksége. Felfogadták hát Spuntot, és dollárszázezreket fizettek ki neki mindössze azért, hogy nézze a csapatot a tévében, és gondoljon közben jó dolgokra. Az első és második olvasásra is minimum megkérdőjelezhető módszer azonban használt: a Dodgers abban a szezonban megnyerte a Nemzeti Liga nyugati csoportját, a tulajdonosok pedig emiatt még köszönőemailt is írtak Vladnak.

A következő idényben Spunt volt az, aki “észrevette a diszharmóniát” az edző és a csapatmenedzser között, és mindkettőt kirúgatta. Jamie McCourt még az egyik játékos, Jayson Werth csuklótörését is rábízta, ami annyira jól ment, hogy Werth-nek el kellett mennie egy másik orvoshoz, és a sérülés miatt végül az egész szezont kihagyta.

Spunt végül 2008-ig a csapattal maradt, aztán maga mondott fel, feltehetően azért, mert a dolgok még neki is meglehetősen furává váltak. McCourtból aztán később a klub vezérigazgatója, valamint francia és monacói nagykövet is lett.

A maffiafőnök, aki amatőr hokicsapatot vett a tinédzser fiának

Jimmy Galante a connecticuti Danburyből származó maffiózó volt, aki több millió dolláros kukásautó-vállalkozást működtetett. Igazi Tony Sopranóként élt, még a fiát is A.J-nek keresztelte el.

A középiskolában A.J. Galante tipikus tinédzserként viselkedett: imádott jégkorongozni. Egyszer aztán súlyos térdsérülést szenvedett, ez pedig derékba törte a profi karrierről szőtt álmait. Jimmy pedig úgy próbált segíteni fián, hogy vett neki egy saját hokicsapatot: néhány nap alatt az idősebb Galante nem csak hogy megvette az együttest, de át is nevezte Trasherse (magyarul: Szemetesek), és átköltöztette őket saját városa ócska jégpályájára. Az ekkor 17 éves A.J-t tette meg általános igazgatóvá, a srác az első sajtótelefonját pedig a szünetben, tanárokat kerülgetve fogadta.

Természetesen A.J. a legdrágább (vagy inkább legagresszívabb) játékosokat kezdte leigazolni a csapatba, méghozzá azokat, akiknek belefért, hogy alacsonyabb ligában játsszanak. Első zsákmánya Brent Gretzky, a legendás Wayne Gretzky testvére volt.

Fotó: Game Worn Auctions

A Gretzkyhez hasonló játékosok viszont csak igen kemény összegért vállalják be a nevesincs osztályokat, így Brent fizetése is elképesztően magas, százezer dolláros volt, ami körülbelül a fizetési sapka felét tette ki. Így aztán Jimmy lázas munkába kezdett a könyvelés körül, és a játékosainak a kukásvállalaton keresztül fizetett olyan állásokért, amiket valójában senki sem végzett a cégnél. Ezzel a sapkát a sokszorosára, 750 ezer dollárra sikerült feltornáznia. Galante aztán további hárommillió dollárt költött a danbury-i hokistadion felújítására, annak ellenére, hogy az csupán háromezer embert volt képes befogadni.

Az álom akkor vált végleg köddé, amikor az FBI megszállta Galante irodáit. A sorsát a Trashers sem kerülhette el: a Galante tulajdonában lévő klubot két dicsőséges, erőszakos és züllött szezon után feloszlatták.

Larry Ellison techguru jachtján kosárlabda-visszahordó is dolgozik

Az Oracle vezérigazgatója, a milliárdos Larry Ellison óriási kosárrajongó – annyira, hogy egyszer állítólag meg akarta venni a Los Angeles Clipperst. A többi milliárdoshoz hasonlóan Ellison a jachtokat is imádja; több ilyen hajója is van, köztük a világ tizedik legnagyobbika. Ezért aztán úgy döntött, megpróbálja kombinálni két szerelmét.

Fotó: reivax / Flickr

Ellison két jachtján is található egy-egy teljes méretű kosárlabdapálya, és ha a milliárdosnak úgy tartja kedve, néha dob egyet-kettőt rajtuk. Hihetetlen, de Ellison külön embert foglalkoztat azért, hogy a vízbe pottyant labdákat kihalássza; míg ő játszik, az alkalmazott egy kis csónakkal lavírozgat a jacht mögött, és gyűjtögeti az elkóborolt játékszereket. Hát nem ez a világ egyik legfurább melója?

