Miklós Edit Csíkszeredában gyógyul

“Napi két-három órát töltök gyógytornával és masszázzsal. Legközelebb két és fél hét múlva kell kontrollra utaznom az Innsbruck melletti magánklinikára” – mondta az MTI érdeklődésére a 28 éves versenyző, aki elárulta, noha hiányzik neki, hogy versenyezzen, ennek ellenére ugyanúgy követi a világkupa futamait és a február elején kezdődő világbajnokságot is fogja.

Az MTK sportolója a bal lábát teljesen tudja terhelni, míg a jobbat csak 15 kilóig, jelenleg két mankóval ugyan, de tud járni.

Január 15-én az ausztriai Altenmarkt-Zauchenseeben rendezett lesikló versenyt megelőző hivatalos edzésen Miklós Editnek egy jobb kanyarban szétcsúszott a lába, majd nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, a jobb térdében a keresztszalag-szakadás mellett egy csontdarab letört, továbbá porcsérülést is szenvedett, illetve a bal térdében is sérültek a szalagok. Miklós Editet még aznap megoperálták egy Innsbruck melletti magánklinikán, amelyet hétfőn hagyhatott el.

A vk-viadalokon kétszer dobogós, olimpiai hetedik helyezett síző céljai a súlyos sérülés ellenére nem változtak, jövőre olimpiai bajnok szeretne lenni Pjongcsangban.

– MTI –

