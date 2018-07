Minden fejben dől el – mondogatjuk gyakran. Ez a mondat már-már közhelynek számít, azonban érdemes belegondolnunk, mekkora igazság lakozik mögötte. Hiszen ki látott már egy betegségből vagy szerencsétlen balesetből felépülni egy olyan embert, aki egyáltalán nem akarta azt? Az pedig, hogy mi van a fejünkben, emocionális lények lévén, nagyban függ attól, hogy a lelkünkben milyen folyamatok játszódnak le. Nem csoda tehát, ha egyre népszerűbb kérdéssé válik napjainkban: vajon mik lehetnek betegségeink lelki okai? Erre a bonyolult kérdésre Asztalosné Csordás Krisztina kineziológus, fitoterapeuta, természetgyógyász segít megadni a választ. Kitér a női betegségek lelki okaira és foglalkozik azzal, hogyan induljunk el az egészséges életmód felé annak érdekében, hogy egyszerre oldjuk meg fizikai és lelki problémáinkat.

Mi magunk okozzuk

A legtöbben nem is vagyunk tisztában azzal, hogy betegségeink magját már akkor elvetjük magunkban, amikor lelki szinten diszkomfort érzet alakul ki bennünk. Ez ugyanis folyamatos frusztrációhoz vezet, az életünk több területére is rányomja bélyegét. Ilyenkor persze sokan azt mondjuk, hogy a külső környezeti tényezők okozzák a lelki megingásunkat. Abba nem gondolunk bele, hogy az esetek többségében mi magunk, a saját döntéseink által kerülünk az adott szituációba. Habár gyakran nehéz döntések meghozatalával, de ugyanúgy ki is tudunk kászálódni belőlük.

Nehéz elfogadni, de lépjünk túl!

A női betegségek, mint a petefészekben és a hüvelyben bekövetkező elváltozások, egy olyan kényes témát képeznek, amelyekről nem sokan beszélünk. Nehezen fogadjuk el azt a tényt is, ha azok a szerveink betegszenek meg, amelyek biológiailag nővé tesznek minket. Amikor például hüvelyi megbetegedésekről esik szó, sokakban az fogalmazódik meg elsőként: bizonyára valamilyen nemi úton terjedő betegséget kapott el az illető. Ezért szégyelljük, tagadjuk, takargatjuk meglétét mások, de gyakran még saját magunk előtt is. Mindez, és az a tény, hogy – nézzünk csak magunkba őszintén – gyakran már csak az előrehaladott betegséggel indulunk el az orvoshoz, csak a betegség rosszabbodásához vezetnek. Ez mérgezően hat az életünk számos területére. Az első lépés, amit a gyógyulás útján megtehetünk tehát az, hogy önmagunk előtt ismerjük be, mi zajlik a testünkben és a lelkünkben.

Asztalosné Csordás Krisztina

A betegségek gyökerének feltárásával tisztává válik: semmi szégyellni valónk nincs. A vaginát érintő betegségek forrása gyakran a testi egyesülésre való képtelenség frusztrációjából származik. Vagy azért, mert ezt morális okokból nem engedélyezzük magunknak, vagy mert nem találjuk azt a férfit, akivel teljességgel megélhetjük a kapcsolatunkat.

Akarom a férfit?

A hüvelygyulladás a legtöbb esetben arra utal, hogy kellemetlenséget érzünk a szexuális partnerünkkel kapcsolatosan, vagy bűntudatunk van. A vagina az a hely, ahonnan minden szexualitással kapcsolatos érzésünk származik. Ha ezek pozitívak, akkor örömöt lelünk a szexualitásban. Ezzel ellentétben teret engedünk a fertőzés fellépésének, ha bűntudatunk, félelmeink, konfliktusaink vannak. Súlyos lelki terhet jelent továbbá a szégyenérzet, vagy ha kellemetlen élmények emlékei törnek a felszínre. Gyakran az is előfordul, hogy tudat alatt valamiért meg akarjuk büntetni magunkat vagy a párunkat. Ezekben az esetekben sokaknál előfordul az, hogy a gyógyszeres kezelések enyhítenek a kellemetlen tüneteken, de azok újra és újra felütik fejüket. Ilyenkor tudnunk kell, hogy a betegségek lelki okainak megtalálásával és megoldásával tehetjük a legtöbbet hosszú távon saját egészségünk érdekében. Az első tényező, amivel nagyon sokat tehetünk a betegségek lelki okainak – és a már esetlegesen megjelenő fizikai tüneteknek – megszüntetésében, nem más, mint a helyes táplálkozás. Ha gondot fordítunk a megfelelő minőségű és mennyiségű ételek és folyadék elfogyasztására, az már rövid idő elteltével jobb közérzetet eredményez. Nemcsak a testünk, de lelkünk állapota is változásnak indul.

Tegyünk saját magunkért

Ezekben a helyzetekben merjünk segítséget kérni külső szemlélőtől, akár szakembertől is, de fontos, hogy ne mástól várjuk a problémánk megoldását. Tegyünk saját magunkért! Szakemberként az első kérdések, amelyeket az ilyen fizikai tüneteket produkáló embereknek felteszek, mindig a következők: Mi az, ami hiányzik az életedből? Mik a céljaid? Milyen az életritmusod? A válaszok segítségével mindenki elindulhat testi és lelki harmóniájának megtalálásának útján.

BB

Elhízás: az életmódváltás a megoldás Debrecen - Magyarországon minden ötödik gyermek elhízott vagy túlsúlyos. Az elhízás a jövő egyik legjelentősebb egészségügyi problémái közé sorolható, mely szinte minden szervrendszerben előnytelen folyamatokat indít el. A helytelen életmód nemcsak felnőtt-, hanem gyermekkorban is elhízáshoz veze... Tovább a cikkhez

Demencia: vannak figyelmeztető jelek Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Az idő múlásával egyre gyakrabban felejtünk el dolgokat, egyre szétszórtabbá válunk. A demencia kifejezés összefoglalóan a szellemi képesség jelentős romlását, a személyiség, a viselkedés megváltozását, az emlékezet romlását takarja. A betegségnek több fajtája va... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA