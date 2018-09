Mik az ismérvei a jó jól láthatósági ruházatnak?

A Magic Tools minden területre ajánl jó minőségű, különböző alapanyagú jól láthatósági ruházatot, melyek a legújabb szabványok alapján tökéletesen helytállnak.

Milyen ISO szabvány létezik a jól láthatósági ruháknál?

Az EN ISO 20471 szabvány határozza meg azokat a jellemzőket, ahol a fontos az, hogy a dolgozó munkája közben jelezze a láthatóságát, veszélyes helyzetekben, minden fényviszony esetében (éjjel-nappal, reflektorok fényénél, stb). A jól láthatósági ruházatokat osztályozzák, amiről összefoglalva elmondható, hogy minél magasabb osztályszámot kap az adott jól láthatósági ruha, annál nagyobb védelmet biztosít a viselőjének. Ez alapján három kategóriát különböztetünk meg, ahol az egyes osztályszám a legalacsonyabb osztályú, a hármas pedig a legmagasabb osztályszámú.

Első osztályszám, a Minimumszint: Minimum 0,14 m2 háttéranyag és minimum 0,10 m2 legyen a fényvisszaverő felület, ha ezt az osztályszámot kívánjuk elérni a jól láthatósági ruházatnál.

Kettes osztályszám, a Középszint: Legalább 0,50 m2 háttéranyag és 0,13 m2 fényvisszaverő felület szükséges.

Hármas osztályszám, a Legmagasabb szint: A ruházatokat minimum 0,80 m2 háttéranyaggal és 0,20 m2 fényvisszaverő felülettel kell ellátni.

A Portwest Ltd. minőséget adja

Az írországi székhelyű Portwest Ltd. már több, mint 110 éve foglalkozik munkaruhákkal, melyeket jól láthatósági anyagokkal kiegészítve igazán figyel, hogy minőségi, minden ipari körülmény között használható öltözetet és védőöltözetet adjon ki a gyárából. A sikeres öltözetek titka pedig a szigorú minőség ellenőrzésben rejlik, a Portwest minden alapanyagot, fényvisszaverő szalagot speciális berendezéssel ellenőriz, amivel biztosak lehetnek benne, hogy a termékek megfeleljenek az EN ISO 20471-es szabványnak. A fényvisszaverő szalagok minőségellenőrzésénél az un. HiVisTex-et ellenőrzik (fényvisszaverő szalagokon apró, több ezer üveggyöngy található, melyek apró tükrökként viselkednek), hogy kiváló teljesítményt nyújt-e minden időjárási körülmények között.

Egyik legújabb fejlesztés: Sötétben világító fényvisszaverő csík

A Portwest legújabb Glowtex™ technológiával készített jól láthatósági ruházata a jelenlegi legmagasabb szintet képviselik. A napelemes technológiával feltölthető fényvisszaverő csíkok akár 6 órán át világítanak a sötétben, ezzel biztosítva, hogy ha nincs fény is látszódjon a munkatársunk a sötétben.

LED-es technológia használata, a másik legújabb fejlesztés

A LED-es jól láthatósági ruházat is a legmagasabb védelmi fokozatú szintet képviseli, akárcsak a Glowtex technológia. A LED-ek akár 500 méteres távolságból is látszanak és 2 db AAA típusú elemmel, akár 80 órán keresztül működhetnek, 25 lumenes fényerőt biztosítva! Beállíthatóak magas, alacsony és pulzáló fényerőre is.

