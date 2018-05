Mihály Kata jutott a legtovább Tatán

Kiválóan szerepeltek a Békessy Béla Vívó Klub versenyzői a hétvégi tatai női párbajtőr Magyar Kupa-fordulón. A debreceniek egyéniben és csapatban is megmérkőztek.

Az egyéni válogatón Mihály Kata szerepelt a legjobban, aki ötödik lett. Kálmán Gyöngyvér a huszadik, Fedor Tamara pedig a huszonegyedik helyen végzett a hetvennégy fős mezőnyben.

A csapatok küzdelmében a Mihály, Fedor, Kálmán összetételű cívisvárosi trió a hetedik pozíciót szerezte meg.

Serra Bendegúz, a Békessy szakmai igazgatója elégedetten nyilatkozott a viadal után, mint fogalmazott, büszke a lányok teljesítményére, akik szépen helytálltak Tatán.

– Az indulók száma nem mondható túl magasnak, mégis „sűrű” volt a mezőny, így az egyéni verseny selejtező fordulójában is több komoly vívó összekerülhetett. Ennek tudatában kifejezetten komoly teljesítmény Kata hibátlan csoportköre. Gyöngyvér és Tamara pedig mindössze egyszer maradt alul. Gyöngyvér többek között a 2017-es felnőtt magyar bajnok Dékány Kingát és a riói olimpiai bajnok Chloe Esposito öttusázó ausztrált is legyőzte. A csapatversenyeken is komoly tapasztalatokkal gazdagodtak a vívóink – értékelt a vezető.

– Békessy Béla Vívó Klub –

