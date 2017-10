Migránsok halála – Még három embercsempész ellen vádat emeltek a parndorfi ügyhöz kapcsolódóan

Nánási László közleménye szerint a 26 éves afgán vádlott az embercsempész bűnszervezet hierarchiájában a felső szinten – a csoport magyarországi tagjait vezető elsőrendű vádlott, a 30 éves, szintén afgán férfi felett – állt.

A Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség által most megvádolt afgán férfi 2015 májusa és augusztus 27. között pénzért rendszeresen szervezte emberek Szerbiából Magyarországra csempészését, majd a határ közeléből – egyes esetekben Budapestről – Németországba és Ausztriába szállítását. Rendszeresen egyeztetett telefonon a számukról, átkelésük helyéről és úti céljukról egy Szerbiában tevékenykedő pakisztáni embercsempésszel. Utóbbi a szerb-magyar határhoz utaztatást, valamint az úgynevezett sétáltatók segítségével az illegális határátlépéseket szervezte. Az afgán vádlott ezen kívül telefonon és személyesen adott utasításokat a rangsorban alatta álló 30 éves afgán férfinek. Egyes esetekben a toborzásban is részt vett és felügyelte az emberek beszállítását is a csempészjárművekbe. Mindezzel – 30 éves “beosztottjához” hasonlóan – legalább 300 ezer eurót keresett.

Az ügy másik vádlottja, egy 34 éves bolgár férfi 2015 júniusában a bűnszervezet vezetőinek megbízásából Bulgáriából három sofőrt szállított Magyarországra. Kettőt közülük arra is rávett, hogy pénzért vigyék a szerb-magyar határt illegálisan átlépőket a határ közeléből Nyugat-Európába. Ennél a két szállításnál “előfutóként” is segítette a csempészést. Az utolsó szállításnál a sofőrt Magyarországon elfogták, a 34 éves vádlott pedig visszament Bulgáriába. A bolgár hatóságok nemzetközi és európai elfogatóparancsok alapján később elfogták, majd augusztus 28-án átadták a magyar hatóságoknak.

A harmadik vádlott, egy 33 éves bolgár férfi 2015. augusztus 22-én hajnalban Kecskemét külterületéről egy zárt rakterű tehergépkocsival mintegy negyven embert vitt Németországba. A csempészésért a bűnszervezet vezetői 3500 eurót ígértek neki.

A szökésben lévő 26 éves afgán és a 33 éves bolgár vádlott ellen a nyomozási bíró nemzetközi és európai elfogatóparancsot adott ki, az ügyészség távollétükben emelt vádat ellenük. A 34 éves bolgár vádlott előzetes letartóztatásban van.

Az ügyészség valamennyi vádlottat bűnszervezetben elkövetett embercsempészéssel vádolja, azzal, hogy az afgán és az idősebb bolgár férfi a bűncselekményt üzletszerűen és a csempészett személyek sanyargatásával követte el. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a járásbíróság a szoros összefüggés miatt ezt az ügyet egyesítse a Kecskeméti Törvényszék által tárgyalt úgynevezett parndorfi üggyel – olvasható az ügyészség közleményében.

A parndorfi ügyben a bűnszervezet tagjai 2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban az 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek még magyar területen megfulladt. Az elkövetők egy rendőri intézkedéstől tartva az ausztriai Parndorf közelében a járművet hátrahagyva elmenekültek.

A parndorfi ügyben és az ahhoz kapcsolódó többtucatnyi másik embercsempészési ügyben ezzel együtt már tizennégy embert vádoltak meg.

– MTI –

