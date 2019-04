Miért vörösödik a trombitás feje?

Nemrégiben Nyíracsádon tartott rendhagyó énekórát az ország talán legtehetségesebb és legsikeresebb rezesbandája, az Ewald Rézfúvós Együttes. A számos rangos külföldi és hazai kitüntetéssel és díjjal büszkélkedhető kvintett nemcsak Rossini, Bizet, Bach, Verdi műveiből mutatott be ismert részleteket, hanem olyan titkokat és trükköket is elárultak a gyerekeknek, amik egy hagyományos koncert keretében nem derülhetnek ki.

Megtudhatta a lelkes diákközönség, hogy Rossini nagyon szeretett főzni, kiderült, miért vörösödik el a trombitás feje játék közben. Bakó Levente nagyszerű humorérzékkel és a gyerekeket magával ragadó stílusban mutatta be az egyes hangszereket is. Megtudhatta a közönség, mi a fúvókák szerepe, hogyan lehet billentyű nélkül, csupán szájmozdulatokkal hangot előcsalni a hangszerből, és azt is, hogy a kvintettben a trombita viszi a dallamot. Nagy derültséget váltott ki, amikor a hangszert úgy szólaltatták meg, mintha egy ló nyerítene.

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Megtanulták a diákok, hogy a szárnykürt igazából katonai hangszer, a legnagyobb mérete és súlya a tubának van, amibe simán belefér egy pikolótrombita is, valamint az is kiderült, hogy a harsona azért „kakukktojás”, mert ez az egyetlen hangszer, amiből nem billentyűvel, hanem úgynevezett tolóka segítségével csalják ki a hangot. Az együttes tagjai: Bakó Levente, Tarkó Tamás (trombita), Magyar Péter, (harsona), Peresztegi Attila (tuba), Sonkovics Lóránd (szárnykürt).

– Kedves Zilahi Enikő –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA