Miért van kefe a mozgólépcsőn? – Mindennapi tárgyak rejtett funkciói

1. Az a kis gomb a farmerokon.

Fotó: Marcos André / Wikipédia

Szegecseknek hívják őket, és a nadrág azon részén helyezték el őket, ahol az anyag legkönnyebben elszakad a folyamatos feszülés és a mozgás miatt. Így már érthető, miért tart egy-két farmer örökké.

2. Ezért domború az 57-es szám a Heinz-ketchupon.

A cég szerint a fogyasztók mindössze 11 százaléka van tisztában azzal, hogy ez mire is való pontosan. Elvileg ezt megnyomva mindenféle erőlködést nélkülözve csorgathatunk ketchupot a tányérunkra, szóval legközelebb ne a flakon alját püföljük, hanem folyamodjunk ehhez a megoldáshoz.

Do they give medals for the world’s slowest ketchup? Stat: Heinz Ketchup exits the iconic glass bottle at .028 mph pic.twitter.com/ipH1US0pZ0

— Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 2014. február 7.