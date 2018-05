Miért ne sikerülhetne az Újvárosnak?

Már ötödször találkozik a most futó szezonban a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő és az Újpest, a három bajnoki mellett most másodszor a Magyar Kupában is meccselnek a felek. A hajdú-bihari gárda kapusával, Horváth Lászlóval először a lilák elleni, 1−1-es döntetlennel véget ért szombati, hazai bajnoki felidézésével kezdtük a beszélgetést.

Hiába a korai gól

− Nagyon hamar gólt tudtunk szerezni, és az első félidőben jól is játszottunk − mondta a hálóőr. − A második játékrészben sajnos, túlságosan magunkra húztuk az ellenfelet, próbáltuk megtartani az eredményt. Emellett az Újpest is fölkapcsolt egy magasabb fokozatba. Most már ott tartunk, hogy számunkra csak a győztes mérkőzések az elfogadhatók, nem elég a döntetlen a bennmaradás eléréséhez − mondta a labdarúgó a Naplónak.

− A hétvégén Mezőkövesdre utazunk, az is hatpontos, nagyon fontos meccs lesz − fogalmazott a futballista. − Ott olyan eredményt kell elérnünk, hogy továbbra is életben tudjunk maradni. Azért, ha ránézünk a tabellára, lehet látni, hogy az utolsó helyünk ellenére egyáltalán nem vagyunk reménytelen helyzetben − érvelt a kapus.

Mernek nagyot álmodni

Az újvárosiak szerdán 20 órától megint az Újpestet fogadják, ezúttal a Magyar Kupa-elődöntő visszavágóján. 1−2-es hátrányból szállnak harcba a fináléért.

− A szezon elején megbeszéltük a társakkal, hogy merjünk nagyot álmodni. A kupában most már csak egy lépcsőfokot kell meglépnünk, hogy beteljesüljenek az álmaink, és döntőt játszhassunk. Ott pedig már bármi megtörténhet.

Ha itthon koncentráltan futballozunk, és átérezzük a meccs fontosságát, hogy történelmet írhatunk, akkor nyerhetünk. Mindent megteszünk majd a siker érdekében”

− mondta Horváth László.

TN

