Miért kezd megbarnulni a tuja?

Az utóbbi évtizedekben a kertek kedvelt örökzöld cserjéi lettek a tuják, főleg a nyugati életfák (Thuya occidentalis), amelyek a miénknél hűvösebb, csapadékosabb, párásabb vidékekről származnak.

Nem túl igényes

A tuják nagy értéke, hogy nem különösebben igényes növények, formájuk, alakjuk változatos, viszonylag gyorsan nőnek, és – ami a legfontosabb – télen is zöldek maradnak.

Sokan panaszolják azonban, hogy a tujabokrok hajtásai barnulnak és főleg a bokor belsejében nagyarányú tűhullás is észlelhető.

Ez a jelenség bekövetkezhet természetes okok miatt, vagyis azért, mert az örökzöld növények is váltják a tűleveleiket és a lehullottak helyett tavasszal újak nőnek. Nem ritka az sem, hogy a nagyon vízigényes nyugati tuják nem jutnak elegendő nedvességhez és ez okozza a barnulást, amit bőséges öntözéssel és több, könnyen felvehető tápanyag juttatásával lehet korrigálni. Gyakori azonban, hogy a tujákat (és a hamisciprusokat, valamint a borókákat is) levéltetvek, pajzstetvek vagy atkák támadják meg. Ezeket kézi nagyítóval biztonságosan fel lehet ismerni. Ellenük meglehetősen eredményesen védekezhetünk a Mospilan 20 SP nevű rovarölő szer 0,04 százalékos oldatának kipermetezésével.

