Miért kell a borászoknak kutyát tartaniuk?

Óriási segítséget jelenthetnek a kutyák a borászoknak a szőlőültetvényeken. Azon kívül, hogy megvédik a területeket a vadon élő állatoktól, képesek felismerni a szőlőbetegségeket, és vonzóbbá tehetik a vásárlók számára a borászatokat és akár az üzletkötéseket is.

Kiszimatolják

Kutatási eredmények szerint a kutyák képesek kiszimatolni egyes betegségeket a szőlőültetvényeken. Egy kísérletben például arra tanították a keresőkutyákat, hogy a szőlőkben ismerjék fel a pajzstetveket, amelyek a hajtásokon táplálkoznak, ezzel akadályozva a gyümölcsök fejlődését. A rovarok vírusok terjedését is okozhatják és drasztikusan csökkenthetik a terméshozamot. A kutyák alkalmazása a kártevők felismerésére egyes vélemények szerint illeszkedhet a fenntartható borkészítés gyakorlatához is, mivel azzal, hogy a kutyák észlelnek egyes kártevőket, kevesebb növényvédő szerre lehet szükség, hiszen így a gazdák időben eltávolíthatják a fertőzött növényeket.

Őrzik a birtokot

Bár triviálisnak tűnhet, érdemes figyelembe venni, hogy a kutyák az egész gazdálkodás szempontjából is hasznot hajthatnak. Nemzetközi tapasztalatok szerint a borászatok sokszor nem önállóan, hanem egy-egy nagyobb mezőgazdasági birtok részeként működnek. Így számos gazda szőlőültetvényéhez tartozik például legelő, ahol haszonállatokat is tartanak. A legeltetéssel ugyanis „tökéletes gyomirtást” végezhetnek, így ki tudják váltani a gyomirtó szereket. Ahhoz azonban, hogy megvédjék haszonállataikat, érdemes kutyákat is alkalmazniuk.

