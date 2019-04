Miért jönnek létre új egyházak?

Miért vannak új, magukat Krisztus követőiként feltüntető egyházak, és miért jönnek hazánkba például mormon misszionáriusok, mi erről a bevett keresztény vagy református vélemény?

Bár a régi egyházak véleményét belülről nem ismerem, hadd válaszoljak erre a kérdésre új egyházbeliként.

A keresztény egyházak számát tekintve jogosan merül fel a kérdés, hogy miért vannak ennyien, ha Krisztus csupán egy egyházat alapított. A válasz mindenképpen az egyháztörténelemben keresendő. A Krisztus által alapított apostoli egyház egészen a negyedik század elejéig üldözött közösség volt. Ez alatt az idő alatt a gyülekezetek távolról sem szerveződtek egy teljes, egységes egyházközösségé. Azonban fontos központok alakultak ki, mint például Antiókhia, Alexandria, Efézus, Róma, melyek vállukon hordozták a misszió és az irányítás terhét is. Ezek a közösségek segítették egymást, és amíg az apostolok éltek, megőrizték a krisztusi tanítás egységét és tisztaságát. A vezetés zsinati szinten valósult meg (lásd első jeruzsálemi zsinat), ahol az egyházatyák közösen és nem egy személyben határozták meg azt. Bár Péter is és Pál is járt Rómában, és ott is haltak vértanúhalált, de egyiken sem gyakorolták az ottani közösség vezetését, és sokáig Róma nem is kapott vezető szerepet. Még a 11. és a 12. században is tudunk olyan keresztény közösségekről, akik nem ismerték el sohasem Róma fennhatóságát. A 3. századi kegyetlen keresztényüldözések után Nagy Konstantin császár ismerte fel az új vallás jelentőségét. Nem folytatta elődei politikáját, hanem – felkarolva az egyházat – a kereszténységet államvallássá tette. Ez sok pozitívumot, de több negatívumot is magával hozott. A keresztények végre szabadon gyakorolhatták a hitüket, az üldözések megszűntek. Mivel a birodalom központja Róma volt, a császár szerette volna az új vallást is központosítani. De mindez, csak az 5–6. században vált valósággá. Konstantin szerette volna, ha alattvalói mielőbb az új vallást követik, ezért lépéseket tett a pogányság felé. Például az általuk is ismert istentiszteleti napot, a vasárnapot tette ünneppé a bibliai szombat helyett. Később a kereszténység továbbhaladt ezen az úton, és más pogány ünnepek, kultuszok váltak kereszténnyé, míg a Biblia és annak tanítása egyre inkább háttérbe szorult. A reformáció idején Luther Márton, miután felismeri egyháza hitehagyását, azt maga is Babilonnak titulálta. Az általa meghirdetett „Sola Scriptura – egyedül az Írás” elve olyan folyamatot erősít fel a világban, aminek következtében létrejönnek a protestantizmus egyházai. Luther alapelvét magukévá téve ezek a közösségek a Bibliát kutatva igyekeznek keresni a lehetőségét az igaz hit gyakorlásának. A hitbeli véleménykülönbségek azonban sokszor arra késztetik az egyházakat, hogy egymástól eltérő utakat járjanak be. Mára a kereszténység folyamatosan törekszik az egységre, a hangsúly a különbözőségek helyett a közös hitpontokra terelődik. Az ok, amiért az új közösségek igyekeznek más területeket is elérni, a missziós lelkület. Maga Jézus Krisztus mondta: „Tegyetek tanítványokká minden népeket!”. Nekünk pedig megmarad a jogunk ahhoz, hogy a Biblia alapján eldönthessük, melyik felekezet az, ahová tartozni akarunk.

