Miért érdemes felíratni a bringád?

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai szeptember 17-én, a debreceni Nagyerdőn megrendezett Autómentes napon, valamint szeptember 16-án Sáránd, Aradványpuszta és Nyírábrány településeken megtartott rendezvényeken tartottak prevenciós előadásokat.

Az érdeklődők a „Házhoz megyünk” program keretében vagyonvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást kaptak, illetve regisztrálhatták kerékpárjaikat. A program egyik fontos eleme a „BikeSafe” ingyenes kerékpár-regisztráció, amelynek lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. A rendőrök rögzítik a kerékpár adatait – szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek – majd fényképfelvételek is készítenek róla.

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA