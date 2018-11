Michael Laudrup nemet mondott a Realnak

Bár korábban szinte biztosnak tűnt, hogy Antonio Conte lesz a Real Madrid új edzője, állítólag a tárgyalások megfeneklettek, miután az olasz szabad kezet, egy új csatárt és egy új középső védőt kért, az öltöző azonban Sergio Ramos vezetésével összezárt ez ellen.

Most az AS írt arról, hogy B-tervként Michael Laudrup személye is szóba került mint lehetséges Lopetegui-utód, ám vele sem sikerült megállapodni.

Így egyre erősödnek azok a hangok, miszerint esélyt kellene adni az ideiglenesen kinevezett – a Real Madrid Castilla kispadjáról átülő – Santiago Solarinak a hosszabb távú bizonyításra is.

HBN

