Miből épüljön a szauna?

Mivel valószínűleg nem mehetünk el ötletet keresni Finnországba, ahol a legnagyobb múltú szaunák vannak, akkor be kell érnünk egy hazai tervezéssel.

Miből építsem?

Mivel elég komoly kritériumoknak kell megfelelnie az adott faanyagnak, ezért rendkívül körültekintőnek kell lennünk a kiválasztásnál. Többek között egy nagyon strapabíró, hőmérsékletváltozásokat jól tűrő anyagról beszélünk, aminek különösen jól kell alkalmazkodnia a külső és belső hőmérsékletkülönbségekhez és az ebből eredő változásokhoz.

Pont ilyen az északi eredetű luc fenyő, ami számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami miatt kitűnő választás szaunaépítésre. Ilyen többek között az, hogy gyantaszegény, lassú növésű, erős fa, ami ezek mellett árban is rendkívül kedvező. Ezek mellett természetesen van némi hátránya is, bár ez inkább csak esztétikai, nem befolyásolja a használatot. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel egy puha és világos fáról beszélünk, ezért elég gyakran tapasztalható, hogy hamar bebarnul, így úgy tűnhet mintha öregebb lenne a fa, de ettől függetlenül a tartósságán ez nem érezhető, nem változtat.

A vörösfenyő szintén nagy népszerűségnek örvend, ha szaunaépítésről van szó. Mivel nagyon ellenálló és tartós a környezetből származó változással szemben, nagyon hosszú ideig lehet használni és mindemellett a színe is szép vörös, a rajzolata is esztétikus, igazán kellemes ránézni. Nem mehetünk el szó nélkül a trópusi abachi mellett sem, ami azon túl, hogy nagyon jellegzetes megjelenésű, nagyon jó hőszigetelő és a felülete is sima, így könnyű vele dolgozni.

Hova építsem?

Ennél a gyakorlati kérdésnél mindenképp figyelni kell arra, hogy a szaunázáshoz hozzá tartozik a merülőmedence, vagy a zuhany, ki, hogy szeret felfrissülni. Ennek mindenképp helyet kell kerítenünk, valamint az sem mindegy, hogy mekkora az adott hely, hányan férnek be a szaunába, illetve mennyire lehet elnyújtózni vagy kényelmesen ücsörögni míg relaxálunk. Ha ezeket előzetesen átgondoljuk, nehezen foghatunk mellé.

Fő a biztonság

Mivel a szauna egy nedves közeg, ezért mindenképp nagy hangsúlyt kell fektetni az érintésvédelemre. Mivel mindenképp szükség van áramra a világításhoz, amihez praktikus, ha egy Phi-relét használunk. A másik mindenképp a biztonságunkat szolgáló kérdés a szellőztetés. Általában 2 szellőzőnyílással ajánlott ellátni a szaunát. Ebből az egyiket a kályha mögötti részen, a talajtól 15 centiméter magasan, míg a másikat attól a legtávolabb javasolt elkészíteni. Ehhez egy PVC cső tökéletes, amit a falba szerelünk, majd a belső végét zárhatóvá tesszük, a külsőre pedig egy rácsot szerelünk.

Reméljük hasznos tanácsokat olvashattak cikkünkben és nemsokára a saját szaunájukban pihenhetik ki a mindennapok fáradalmait.

– PR cikk –

