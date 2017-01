Mi lenne, ha Brüsszel elzárná a pénzcsapot?

Erről Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke nyilatkozott az agrárszektor.hu-nak. Ezért fontos, hogy a támogatásokból keletkezett jövedelmet versenyképesség javító fejlesztésre fordítsák a piaci szereplők. Az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) jelentősen változhat 2020 után, de az elnök szerint azt követően is lesznek agrártámogatások.

Felemás év után

Úgy tűnik, felemás évet zár 2016-ban a magyar mezőgazdaság. A növénytermelés kiugróan jó eredményeket ér el, miközben az állattenyésztők – főként a sertés- és a tejtermelők – komoly válságidőszakot élnek át. Ez a kettősség azonban nemcsak most, hanem a korábbi években is megfigyelhető volt. Mi okozza a két ágazat közötti jelentős jövedelmezőségi különbséget? Magyarország tradicionálisan szántóföldi növénytermelő ország. A csatlakozás óta a területalapú támogatások olyan jövedelem-biztonságot adtak a növénytermesztőknek, hogy képesek voltak azokat a fejlesztéseket elvégezni, amelyek eredményeképpen mára már a gyengébb éveket is pozitívan tudják zárni. Az állattenyésztésről sajnos ugyanez nem mondható el. Bár az elmúlt években nemhogy elérte, hanem meg is haladta a többi európai uniós tagállamban kifizetett támogatásokat a hazai szubvenció, mégis az elmúlt időszak piaci zavarainak hatására kialakult rendkívül alacsony felvásárlási árak nagyon komoly problémákat okoztak az állattenyésztési ágazatokban.

Hatékonyabban

– Mivel a világ állatifehérje-felhasználása dinamikus mértékben növekszik, így a bővülő kereslet idővel az árak növekedésével is együtt fog járni, és biztosan megéri majd állatot tartani. Az egyetlen probléma, hogy nem tudjuk pontosan, ez a növekedés mikor következik be, és megmarad-e tartósan. Az elmúlt hónapok tendenciái kedvezőek, és remélhetően meg is maradnak, így folyamatosan javulhat a piaci helyzet az állattenyésztési ágazatokban. De a kedvező piaci körülmények között sem szabad elfelejteni, hogy az állati termékpályákon mind a termelési, mind a feldolgozási fázisban szignifikáns hatékonyság-javulásra van szükség, ha ebben a versenyben labdába akarunk rúgni. Tehát mindkét ágazatban kulcsszerepet játszanak a támogatások.

HBN

