Mi kerül idén az ünnepi asztalra?

A karácsony közeledtével egyfolytában azon gondolkodunk, hogy mi kerüljön idén az ünnepi asztalra. Ilyenkor általában vissza­idézzük az elmúlt éveket, melyik főztünket dicsérték leginkább a rokonok, mely süteményből repetáztak a gyerekek. Amikor körvonalazódik, hogy milyen ételekre esik az idei évben a választás, akkor azon kezdünk el töprengeni, hogy nagyanyánk receptjét vegyük elő, vagy keressünk valami újat az interneten. Sass Dani gasztroblogger szerint az ünnepek alatt többen ragaszkodunk a hagyományos ízekhez, viszont az újhullámos ételek is egyre közkedveltebbek.

– A hétköznapi konyhában egyre inkább megjelentek az újhullámos ételek főleg a desszertek terén, nyilván ez az ünnepek körül is egyre jellemzőbb. Könnyebben tudunk már odafigyelni azokra, akik vegetáriánus, vegán étrendet követnek, ugyanis az alapanyagok tárháza már közel végtelen. Emellett, ha tudatosan étkezünk, könnyedén tudunk csökkentett szénhidrát tartalommal is sütni. Több család konyhájában megjelentek az alacsony szénhidrát tartalommal bíró alapanyagok, így édességeket, süteményeket bátrabban fogyaszthatunk az ünnepi időszakokban – kezdte lapunk tájékoztatását Sass Dani.

Kellemesebb desszert

A gasztroblogger szerint manapság egyre inkább odafigyelünk arra, hogy mit készítünk, fogyasztunk. Ma már talán kevésbé vagyunk hedonisták a tekintetben, hogy mindegy, mi az, lényeg, hogy jó cukros és nagy falat legyen. Ennek ellenére érdekesnek vélte, hogy karácsony környékén ettől függetlenül megjelent az asztalokon a macaron is, mint újhullámos desszert. Amit korántsem az egészséges ételekhez sorolhatnánk.

– Magam is alkotok desszer­teket, például a szaloncukor is egy viszonylag magas cukortartalmú édesség, ezért jobbnak tartom házilag elkészíteni. Mivel folyamatosan kacsintgat ránk a karácsonyfáról, ezért gyakran fogyasztunk is belőle, így nem árt olyat vásárolni, készíteni, ami könnyedebb, mint a megszokott. Jómagam egyszerűen egy aszalt gyümölcsös, pirított és apróra zúzott magvakból álló masszát készítek, majd azt mártom csokoládéba – tette hozzá.

Újszerű elképzelés

Szenteste elmaradhatatlan a hal, így többeknél leves formájában kerül az asztalra, de akadnak olyanok is, akik megsütik, kirántják a finom falatokat.

– Mindnyájan szeretjük azokat az ízeket újra és újra megkóstolni, amelyeket gyerekkorunkban. Viszont akadnak újszerű elképzelések az asztalon, mint például a lazac tatárral. Egyre többen merik a lazacot is egy kevés marinálás után majdhogynem nyers állapotában elfogyasztani. Ugyanakkor a halak mellett a töltött káposzta is helyet kap, itt azt gondolom, hogy szinte mindenki a klasszikus receptekhez nyúl. A töltött káposzta is az eredeti formájában kerül az asztalokra, de a halászlé is talán ide sorolható. Tehát vannak újhullámos desszertek és főételek, az azonban fontos, hogy az ünnepi időszak, étkezés valahogy mindannyiunkban a gyermeki ént akarja visszahozni. Ezért is ragaszkodunk a klasszikus ízekhez, talán a forma változott és a körítés – mondta.

Klasszikus ízek

Dani kedvenc étele a halászlé, ahogy édesapja készíti, ami szerinte azért is jó, mert nem egy nehéz étel. Térségükben kétféle halászlét különítenek el, a bajait és a szegedit, náluk a családban leginkább a szegedit szeretik, amit passzírozva készítenek el. De persze ebben az időszakban a sütemények is helyet kapnak.

– A bejgli nagyon sokszínű desszert, itt a tészta és az elkészítés is eltérő lehet. A bejgli nem kalácstésztából készül, de nem is linzertészta, inkább a kettő között helyezkedik el. Kicsit porhanyós, de mégis légies, tehát tényleg egy jó bejgli félúton van a kalácstészta és a linzertészta között. A közkedvelt finomság terén is vannak újhullámos ízek, sok esetben találkozhatunk már olyan töltelékekkel, amire korábban még nem volt példa.

A pulyka egy örök kedvenc, ahogy a töltött káposzta is, az igények régiónként változnak, de a klasszikus ízek mindenhol terítéken vannak – mondta végül.

