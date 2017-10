Mi kerül az ünnepi asztalra?

Bejgli, zserbó, mézeskalács – hazánkban a legtöbb embernek e három sütemény jut először eszébe a karácsonyról, s nincs is olyan család tán, ahol valamelyik finomság el ne készülne az ünnepre. Emellett az év végén a nehezebb szárnyas húsoknak (liba, kacsa), a disznótoros ételeknek, s a hagyományos, ízes leveseknek, sülteknek van szezonja. Így van ez a debreceni Csokonai étteremben, ahol ezúttal is a Napló közelgő ünnepi receptmagazinjának felhívására érkező receptek kiválogatása, elkészítése és zsűrizése történik hamarosan.

Érezni a törődést

Kiss Ferenc séf már megszokhatta, hogy olvasóink hasznos és bevált ötleteket osztanak meg velünk, s szinte érezzük azokból az ünnepi konyha melegét, a gondoskodást, és azt a kihívást, amit a családok megvendégelése okoz karácsonykor. Ezt az érzést próbáljuk visszaadni 2017 végén is annak jegyében, hogy magyarok vagyunk, imádjuk a jó ízeket, és azokat érezni is szeretnénk az ételeinkben. Előre is köszönjük, hogy ebben a szezonban is velünk tartanak, és ételleírásaikkal hozzájárulnak a Napló karácsonyi receptmagazinjának megjelenéséhez!

HBN

