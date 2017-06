Mi a vérlázító?

© Fotó: kisalfold.hu

„Vérlázító táblával sokkolják a magyarokat az osztrák határon” – ilyen, és ehhez hasonló szalagcímekkel jelentek meg a napokban tudósítások a magyar bulvársajtóban. No, akkor nézzük csak, mi is az a „vérlázító” felirat? Hát csupán annyi, hogy: „Ne szemetelj!” Mégpedig vélhetően azon egyszerű okból történt e kiírás, hogy a németül nem beszélő és olvasó kedves honfitársaink is megértsék, mihez tartsák magukat osztrák földön. Kenyeres Ilona írása.