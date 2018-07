Mezítláb énekelt a Margaret Island énekesnője a színpadon

„Margitsziget!” hangzott a közös csapatkiáltás a koncert kezdete előtt a backstage-ből, és mire észbe kaptunk, egy őrületes buli kerekedett kora este. Mindenki fejből énekelte a dalokat, és a koncert végére teljesen megtelt a nagyszínpad előtti terület. A fellépés után a zenekar tagjaival beszélgettem.

Nagyon szeretünk Debrecenben zenélni, úgyhogy mint mindig, most is nagyon jól éreztük magunkat. Rengeteg mosolygó embert láttunk, és együtt buliztunk, nagyon jó volt”

– mondta Füstös Bálint, a zenekar gitárosa. A magyar alternatív együttes a dalaiban akusztikus popos hangzásvilágot elegyít népzenei elemekkel. Négy éve, amióta a zenekar létezik, ott van szinte minden fesztiválon. A Campus után készülnek a Szigetre, a Szegedi Ifjúsági Fesztiválra (SZIN), és fellépnek a Művészetek Völgyében is.

A zenekar bejárta a „ranglétrát”, és a kisebb színpadoktól eljutott az áhított nagyszínpadig.

– A Borfalu színpadán kezdtük, és nem sokkal utána már a Víztorony kertjében zenéltünk, ahol több alkalommal is felléptünk. Most először kerültünk a Campus Fesztivál nagyszínpadára, úgyhogy nekünk ez egy hatalmas utazás volt; és nem mellékesen a debreceni közönség az egyik legjobb, mert nagyon felszabadítóak, és sokat inspirálódom a koncert alatt is, áramlik az energia oda-vissza – mesélte Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője.

Majd hangsúlyozta:

A fesztiválszezonra nem lehet felkészülni. Ezt át kell élni.”

Sok múlik azon, hogy a közönség hogyan reagál ránk, ha jófejek, és fel tudnak szabadulni velünk, és érzik a zenéknek a lüktetését, akkor mi is jobban érezzük magunkat. Az a lényeg igazából, hogy együtt tudjunk rezegni – árulta el Viki.

Fotó: Facebook / Margaret Island / Hegyi Júlia Lily Photography

A fesztiválozásra kevés idejük jut, hiszen az év ezen időszakaszában állandóan úton vannak, de ha idejük engedi, maradnak egy-egy koncerten.

– Ha Quimby-koncert van, akkor arra maradni szoktunk, szeretjük őket nagyon. Az EFOTT-on megnéztük Ákost és a Kowalsky meg a Vegát. A Punnany Massif és Halott pénz dalait pedig már kívülről fújjuk. Az olyan koncertet, ami azon a napon van, amikor mi is fellépünk, általában megnézzük, mert rengeteget lehet tanulni az idősebbektől, a nagyobbaktól, akik régebb óta vannak a szakmában. Fontos számunkra, hogy folyamatosan inspirálódjunk, és lássuk, hogyan csinálják a nagyok – fogalmazott az énekes.

– Nagy Dóra –

