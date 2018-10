Mezei-Vill: nem csalódottak, a pozitívumokra koncentrálnak

A Bajnokok Ligája második selejtezőkörében (Main Round), Szlovéniában szerepelt múlt hét végén az MVFC-Berettyóújfalu futsalcsapata. Nehéz csoportba került a Mezei-Vill, hiszen a hazai szlovén Sibiryak mellett két orosz gárdával, az Ugrával és a Doboveccel kellett felvenniük a versenyt Trencsényi Jánoséknak. Ahogy azt már megírtuk, a Győr visszalépésével, az UEFA engedélyével a tavalyi második hajdú-bihariak előtt nyílt lehetőség az indulásra.

A kvartettből az első három jutott tovább, sajnos az újfaluiaknak nem sikerült pontot szerezniük, a negyedikek lettek. Az első meccsükön az Ugrától 4–1-re kaptak ki, 6–2-re maradtak alul a Doboveccel szemben, majd szombaton 3–1-es vereséget szenvedtek a Sibiryak ellen.

Mindent beleadtak

– Nagy élmény volt a torna az egész csapatnak, több játékos még most szerepelt először a Bajnokok Ligájában. Kifejezetten erős csoportba kerültünk, három kiélezett meccset vívtunk. Az Ugra ellen azért látszott a különbség, de a másik két találkozón volt sanszunk. Az utolsó összecsapásunkon 2–1-nél lett volna esélyünk, de végül másképp alakult. Sok tapasztalatot szereztünk, csalódottság nincs bennünk. Végső soron ez volt a realitás, reménykedtünk a továbbjutásban, mindent beleadtunk, de most nem sikerült. Láttuk, miben kell még fejlődnünk, próbálunk a pozitívumokra koncentrálni, és azokból erőt meríteni. Bízunk benne, jövőre ismét ott lehetünk és bizonyíthatunk.

Kiváló ellenfelekkel játszhattunk, jó meccseket vívtunk, és az eredmények ellenére azt mondhatom, volt sanszunk a továbbjutásra – értékelt Rábl János, az MVFC játékosa.

Az arany a cél

Rábl azt is elmondta, hogy a Podčetrtek Sportcsarnok, bár nem nagy, mégis minden igényt kielégített, ahogyan a szállásuk is rendben volt, no meg a hangulatra sem lehetett panasz.

– Innentől kezdve már csak a hazai bajnokságra kell koncentrálnunk, egyértelműen a bajnoki cím a célunk. Pénteken az egyik éremesélyes csapattal, a Veszprémmel csapunk össze, vagyis nehéz feladat vár ránk – fogalmazott a futsalos, majd hozzátette, vasárnap értek haza Szlovéniából, hétfőre kaptak egy szabadnapot, ám kedden már két edzés vár rájuk.

A Mezei-Vill eddig három találkozót vívott az NB I. 2018/19-es szezonjában, és kilenc ponttal vezeti a tabellát.

SZADÓ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA