Mézédes, pusztába kiáltó, égig érő hangok

Vasárnap zárult a négynapos Bartók Béla XXVIII. Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál a Kölcsey Központbeli ünnepséggel. A Nagydíjat a Houstoni Egyetem Koncertkórusa nyerte meg, de cívisvárosiak is vannak az elismertek sorában: Ráczné Nyiri Dorottya és Porcsalmy Balázs, a helyi Amici Cantates karnagyai különdíjban részesültek, akárcsak a Lautitia Gyermekkart vezető Nemes József. Utóbbi csoport harmadik helyezést is elért kategóriájában. Bár mint megtudtuk, az eredményesség az örömüknek csak kis részét tette ki. – Eredendően nem akartam nevezni őket erre a megméretésre – vallotta be őszintén a karnagy. Olyan sűrű tanév áll ugyanis mögöttük – három külföldi eseménnyel, köztük tavasszal egy olaszországi verseny megnyerésével, hogy úgy érezte, a pihenésnek van itt az ideje. „Ezek a tündérkék aláírást gyűjtöttek egymás között, nem mondhattam nemet. Ami így kezdődik, abból rossz nem sülhet ki, még ha nem is tudtuk a legnagyobb teljesítményt kicsikarni magunkból. Nem vártunk semmit a versenytől, jól eső a dobogós hely és korrektnek tartom a versenytársak előadásait hallva. A színpadon átélt közös élmény hagyott inkább mély nyomot abban a – szabályzatban maximált – ötven 11 és 15 év közötti gyerekben, aki énekelt a fesztiválon. Hihetetlen jól éreztük magunkat az elmúlt szűk három hétben, a készülés és a fellépések alkalmával.”

Fotó: Derencsényi István

A mutálás nem lehet akadály

Érdeklődtünk a másik legfontosabb hozadékáról az efféle találkozóknak. – Jó kívülálló szakemberektől olyan elfogulatlan visszajelzést kapni, amely előremozdítja a további munkánkat – felelt a karnagy. Üdvözölték például, hogy sok a fiú a csoportban. Ez nem jellemző ebben a korosztályban, mert a mutáló srácok megnehezítik a kórus hangképzését. Kiemelten kell foglalkozni velük, ami kissé hátráltatja az évközi próbákat. A vezető azon túl, hogy elismerték, érdemes ebbe energiát fektetnie, hasznos tanácsokat is kapott, hogyan tudná még inkább integrálni a hangváltozáson keresztülmenő ifjakat.

A három Lautitia Kóruscsalád három, különböző korú csapatát irányító, s számos viszonyítási ponttal, nemzetközi tapasztalattal bíró szakember a debreceni megméretésről is elmondta véleményét. „Őszintén úgy érzem, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő esemény volt, művészi értékét és a szervezést tekintve egyaránt. Az induló kórusok magas szakmai színvonalat állítottak fel. A Főnix Rendezvényszervező dolgozói elismerésre méltó munkát tettek le az asztalra, mindenre odafigyeltek, számtalan kísérőprogramba vonták be az ideérkezőket. Maradandó élményem egy esti beszélgetés, amelyen az amerikaiak – akik eredményt épp nem is értek el – hangoztatták, hogy milyen remek rendezvény volt. Illetve azt, hogy mennyire szuper ez a város, jó fej mindenki, nem akarnak még hazamenni. A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a rendezvényre ideutazók jó hírét vigyék a városunknak, országunknak.”

Téren, pusztán, templomban

A dalolók a verseny izgulós pillanatai mellett felszabadultabb szituációkban is kiengedhették hangjukat, örömének szólt a Déri téren a mézeskalácsos napokon, bekapcsolódtak a Hortobágyi Lovasnapokba és vasárnap a templomokban a hívek is élvezhették előadásaikat. A négynapos élménysor után vasárnap a Kölcsey Központ Nagytermében a versenykategóriák nyertesei mérhették össze tudásukat. A szervezők közlése szerint a rendkívül magas színvonalú műsorban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felajánlott egymillió forint összegű Nagydíjat a nemzetközi zsűri döntése alapján a Houstoni Egyetem Koncertkórusa vehette át. Az összeg magában foglalja Betsy Cook Weber, a kórus karnagyának 150 ezer forint értékű különdíját, aki egyúttal meghívást kapott a 2020. évi Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusverseny zsűrijébe. A nagydíjas csapatot pedig meginvitáltákt a „Kórusmuzsika Európa Nagydíja” (EGP) 2019. áprilisában Mariborban megrendezendő versenyére.

Fotó: Derencsényi István

Különdíjak sora

A záróünnepségen különdíjakat is átadtak. A kortárs mű legjobb előadásáért különdíj adományozható egy olyan kórus számára, amely szabadon választott műsorában a legigényesebb és leghitelesebb módon tolmácsol egy 2013 után keletkezett darabot. A nemzetközi zsűri és a művészeti tanács döntése alapján 350 euró értékű különdíjat a New Dublin Voices (karnagy: Bernie Sherlock) vehette át, a döntőben előadott Seán Doherty: Under-song című műért.

A nemzetközi zsűri és a művészeti tanács döntése alapján az egyenként 350 euró összegű karnagyi különdíjának nyertesei: Bernie Sherlock, a New Dublin Voices (Írország) kórus vezetője, Denis Ceausov, a Cantemus kórus (Moldávia) vezetője, Tristan Caliston Ignacio, az Imusicapella (Fülöp-szigetek) kórus vezetője és Vera Slasnaya, az Art Sonus (Oroszország) kórus vezetője lettek.

A fent említett ítészek elhatározása nyomán az Editio Musica Zeneműkiadó Kft. által felajánlott 120 ezer forint értékű különdíjat magyar zeneszerző művének kiemelkedő megszólaltatásáért Lin Fang, a Sanghaji Ifjúsági Kórus karnagya kapta, a döntőben előadott kötelező mű – Andorka Péter: Kirakós – előadásáért.

In Memoriam Szesztay Zsolt karnagyi különdíj, valamint művészi értékű oklevél járt annak a magyar kórus karnagyának, aki az ezredforduló után keletkezett kortárs művet a leghitelesebben tolmácsolja. A 250 euró összegű „In Memoriam Szesztay Zsolt” karnagyi különdíját Ráczné Nyiri Dorottya és Porcsalmy Balázs, a debreceni Amici Cantates karnagyainak nyújtották át.

A Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft. által egy kiváló fiatal karvezető számára felajánlott 50 ezer forintnyi kottacsomagot Nemes József, a Lautitia Gyermekkar karnagya kapta.

HABE

A vasárnapi nagydíjas versenyt megelőző napon, szombaton a versenykategóriák döntőjében a következő eredmények születtek:

Gyermekkórusok:

I. Sanghaji Ifjúsági Kórus(Nagydíjas versenyre kvalifikált)

II. Perezvony Gyermekkar

III. Lautitia Gyermekkar

Ifjúsági kórusok:

I. –

II. Cantilon Kamarakórus (Nagydíjas versenyre kvalifikált)

III. Vörösmarty Leánykar

Egyneműkarok:

I. Cantemus (Nagydíjas versenyre kvalifikált)

II. Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Nőikara

Énekegyüttesek/Kamarakórusok:

I. Imusicapella (Nagydíjas versenyre kvalifikált)

II. Houstoni Egyetem Koncertkórusa

III. “Szentpétervári szerenád” Kamarakórus

Vegyeskarok:

I. New Dublin Voices (Nagydíjas versenyre kvalifikált)

I. Houstoni Egyetem Koncertkórusa (Nagydíjas versenyre kvalifikált)

III. Riverside Főiskola Kamaraénekesei

A nagydíjas csapat

A Houstoni Egyetem Koncertkórusnak bemutatása (Egyesült Államok, Houston)

Karnagy: Betsy Cook Weber

A Houstoni Egyetem Koncertkórusa az intézmény vezető vokális együttese. Főként egyetemistákból áll, akik között zenei pályára készülők is vannak. A tanév folyamán általában 10-12 koncertet adnak, amelyek műsora a régizenétől a mai darabokig terjed. Az énekkari tagok gyakran muzsikálnak vagy vezényelnek különböző produkciókban. Aktívan részt vesznek a Houstoni Egyetem nagyszerű operaműsorain, sokan egyházi kórusokban is szolgálnak. Karnagyuk Dr. Betsy Cook Weber professzor a Houstoni Egyetem Zeneművészeti Karának tanára. Karnagyként és egyetemi előadóként aktívan vesz részt a nemzetközi zenei életben. 2013-ban első nőként kapta meg a Texasi Karvezetői Társaság szakmai körökben igen nagyra értékelt karvezetői díját. Mielőtt a Houstoni Egyetemre került, tizenhárom évig tanított vokális zenét a közoktatásban. Az a körzet, ahol tanított, az Egyesült Államokban az elsők között karolta fel Kodály Zoltán zenetanítási koncepcióját, amely természetesen jelentős mértékben támaszkodik Bartók Béla népdalgyűjtéseire.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA