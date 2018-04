Meteorológiai szolgálat: szaharai port tartalmaz a légkör

Emiatt – mint közölték – szerdáig nem ajánlott kocsit, illetve ablakot mosni, mivel a következő két napban több helyen is előfordulhat kisebb csapadék, így kárba veszhet a tisztításba fektetett pénz, illetve munka.

Mint kifejtették: vasárnap este érkezett a poros-homokos légtömeg első hulláma, ami a keddi nap végéig az ország felett is marad, sőt, a homok koncentrációja kissé tovább nőhet. Kedden a nap végén egy hidegfront érkezik, amely szerdára okoz légtömeg-váltást, és ennélfogva a levegő “tisztulását”.

Üveges Zoltán, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az MTI-nek elmondta: évente többször is előfordul, hogy Közép-Európát is eléri a közép-afrikai légáramlat. Ez most azért látványosabb, mert a szaharai homok és por az esővel is keveredve láthatóbb nyomot hagy. Kérdésre válaszolva kiemelte: ez a por az emberi szervezetre nem jelent nagyobb veszélyt, mint például a normál városi levegő.

– MTI –

Szaharai portól vöröslött az égbolt Mezőpeterdnél Mezőpeterd - Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint egy nagy méretű ciklon szaharai port szállít térségünk felé, emiatt a hajnali órákban és alkonyat idején az égbolt vörösebb árnyalatú. A képek Mezőpeterdnél készültek hétfőm, alkonyatkor. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt - MTI - ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA