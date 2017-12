Metalos karácsonyra hívnak

– Az idén volt tizenöt esztendős a Reményre ítélve albumunk, ezért erről a lemezről ezúttal több nótát is eljátszunk – nyilatkozta a P.Box énekese, Koroknai Árpád. – Valamint nemrég kijött a banda egy új dallal, az Éden pokla cíművel, ennek lesz az élő debütálása a debreceni bulin. Emellett a régebbi formáció által készített tételekből is elővezetünk jónéhányat, hiszen sem a Campuson, sem pedig a szeptemberi “Kori-Günter 50” koncerten nem ezeket preferáltuk elsősorban. A fellépés végén egyébként lesz egy meglepetés, amely nem P.Box-dal, de erről nem szeretnék többet elárulni. Amit azonban elmondhatok: majdnem két órát töltünk a színpadon kedd este – fogalmazott a frontember, aki hozzátette, az év végi cívisvárosi koncertek mindig kiemelkedő jelentőséggel bírnak számukra, a jövő esztendő műsora nagyjából ilyenkor mutatkozik be először a nagyközönségnek.

A Pandoras’ Box oszlopa kitért az előzenekarokra is. – Szeretném felhívni a figyelmet az előttünk játszó két bandára, a Play Machine-re és a Wyrfarkasra is. Utóbbi kvintettben a két Loki-legenda, Dombi Tibi és Sándor Tomi is játszik, akik nem csak a DVSC-szurkolók, de a rockmuzsika iránti elkötelezettségük okán a zeneszeretők figyelmét is kiérdemelték – mondta “Kori”.

A zenész arról is beszámolt, hogy a hármasikrei édesanyját a szülés után közvetlenül elvesztő hajdúszoboszlói apa és a család megsegítésére gyűjtést szerveznek a koncert idejére a P.Box tagjai.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA