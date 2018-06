Mestervizsga az út végén

Debrecentől Kaposmérőig tart az a közel 1000 kilométeres zarándok­út, amelynek végén Konkoly Merse mestervizsgát tesz lovasíjászatból. Konkoly az embert próbáló vállalkozást a triatlon szabályai szerint kerékpárral, úszva és futva teszi majd meg. A kihívás célja nem csupán az, hogy felhívja a figyelmet erre a sportra és a benne rejlő értékekre, de Konkoly számára egyúttal felkészülés is az út végén a Kassai völgyben teljesítendő mestervizsgára is. Az útvonal érinti az összes Lovasíjász Törzs székhelyét, ahol a felkészülés jegyében a sportoló minden helyszínen teljesíti a vizsgán is megkövetelt 12 vágtát a Kassai szabványok szerint kialakított pályákon.

Földön, vízben

A június 21. és július 2. között zajló triatlon Debrecenből indul, ahonnan kerékpárral vezet az út a Balatonig (805 km), majd a tó átúszását követően (5.2 km) Konkoly futva jut el Kaposmérőre, a Kassai Völgybe (57 km), ahol teljesíti a mestervizsgát. A triatlon eseményei folyamatosan nyomon követhetők lesznek a Mersiz Horsearchery Facebook-oldalán.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA