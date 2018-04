Mestert ünnepeltek a Debreceni Református Kollégiumban

A hatvan esztendős Győri L. Jánost születésnapja alkalmából köszöntötték a Debreceni Református Kollégium Dísztermében április 13-án, pénteken. Az ünnepség kezdetén Fekete Károly tiszántúli püspök üdvözölte a jelenlévőket, és felelevenítette az ünnepelt életpályáját. Kiemelte, hogy munkássága a korszerű magyar protestáns műveltség előmozdítója – olvasható a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján. „Újra és újra átéljük Debrecenben a csodát, hogy azok közül, akiket a református kollégium kisugárzása, szellemisége megragad, egyeseket nem ereszt. Sőt, ha életüknek egy bizonyos pontján elkanyarodna az út, akkor is visszahív és szolgálatba állít. Ennek a kiválasztó, visszaváró hatásnak részese lett szeretett kollégánk is, a hatvan esztendős Győri L. János. Gimnáziumi tanárként, tudósként, kutatóintézet igazgatóként 35 esztendeje alakítója a kollégium, valamint a kárpát-medencei református iskolakultúrának is” – mondta Fekete Károly.

Ültet, gyomlál a jó tanár

Mint azt a ttre.hu-n írják: a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma nevében dr. Gaálné Becsy Adrienn igazgatóhelyettes beszélt. Személyes történetek és élmények által jelenítette meg Győri L. János alakját. „A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus és egyben mesterember is. Aki nemcsak a tudását közvetíti, hanem nagyon sokszor ültet és gyomlál, aki példát mutat, jellemet formál, életet visz a könyvekbe és a könyvek által a tanításba, hidat épít az elvontság és a tapasztalás között. Egész életeddel tanítasz és nevelsz” – zárta szavait.

Esszékötet diákjaitól

A tanítványok közül dr. Fazakas Gergely Tamás, a Debreceni Egyetem adjunktusa szólt: „Közös ajándékot szeretnénk átadni neked. Az egyik ajándék az, hogy mi mind itt vagyunk, a másik pedig, hogy sokan gondoltak még rád, azok közül is, akik most nem tudnak itt lenni. Körülbelül 140 ember neve szerepel a gratulálók listáján, ami egy téged köszöntő kötet elején található. Az ünneplők közül harmincan írtunk neked tanulmányt vagy esszét ajándékképpen. A most itt ülők és a szerzők között is olyanokat láthatsz, akik egykori diákjaid, vagy éppen pályatársaid, mestereid. A legfiatalabb és legidősebb téged köszöntő életkora között több mint fél évszázad a különbség. (…) Győri L. János tudósi, tanári habitusát, tevékenységeit, eredményeit igyekeztünk összegyűjteni a kötetbe.”

– Az elmúlt napokban többféleképpen elképzeltem, hogy hogyan élheti át az ember a hatvanadik születésnapját, de ezt nem tudtam magam elé képzelni – köszöntötte meghatottan Győri L. János is a jelenlévőket.

Névjegy

Győri L. János

1958-ban született Sajószentpéteren

magyar-német szakos tanár, irodalomtörténész,

a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona tanára

a Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója

