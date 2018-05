Mesteredző a megújult lovardában

Bármely lovas szakág szakemberei hasznos iránymutatást, illetve segítséget kapnak a szabadtéri versenyszezonra történő felkészüléshez Dallos Gyula edzőtáborában, valamint a lovas kultúrát szerető, érdeklődő nézők, szülők is hasznos példát láthatnak egy-egy lovaglóóra menetéről. A lovassport nagykövete, aki 1979 és 2003 között minden évben megnyerte az Országos Díjlovagló Bajnokságot, június 2-án és 3-án tart gyakorlati edzéseket a Kartács utcai lovardában.

A lovasok 30 perces egyéni vagy 40 perces csoportos (2-3 fő) foglalkozáson vehetnek részt az örökös bajnok irányításával, aki 1993-ban a magyar lovassport első bronzérmét szerezte Európa-bajnokságon, egy évvel később pedig vb-hetedik lett Hágában. Jelentkezni május 25-éig, péntekig lehet emailben a lovasakademia@gmail.com címen vagy telefonon, a 30/9109-131-es számon Boros Sándornál. A részvétel feltétele az érvényes lóútlevél, illetve a kötelező oltásokat igazoló, 6 hónapnál nem régebbi bejegyzések.

– Az edzőtáborba érkező lovasokat megújult környezet fogadja. Az elmúlt hónapokban korszerűsítettük a fedeles pálya világítását, járdákat építettünk, felújítottuk az öltözőket és a nyeregtárolót. Kialakítottunk egy 32 személyes oktatótermet az egyetem ménesgazda képzésében résztvevő hallgatók órái, illetve külső szakemberek előadásai számára, valamint egy társalgót és egy klubhelyiséget, ahonnan üvegfalon át nyílik kilátás a fedett pályára – sorolja Wachter István, a Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A munkálatokra 100 millió forintot fordított az egyetem, és további beruházásokat terveznek még erre az évre. Az egyre növekvő kihasználtság, illetve a környezetvédelmi szempontok miatt új trágyatárolóra van szükség, valamint egy 15×15 méteres fedett sátor is épül a tervek szerint, amit futószárazásra, illetve gyerekek oktatására használnak majd.

A ménesgazda-hallgatók mellett a városból 80 gyermek és 40-50 felnőtt jár rendszeresen, hetente több alkalommal a Debreceni Lovasakadémiára. Nemcsak hétvégente, hétköznapokon is nagy az igény, a komplexum 4 oktatója este 7-ig folyamatosan tartja a foglalkozásokat. A gyerekek számára ebben az évben is szervez nyári táborokat az egyetemi lovarda, június 18-ától egészen augusztus végéig várják a 6 és 15 év közötti diákokat. Tavaly 160 fiatal táborozott náluk, idén is hasonló létszámot tudnak fogadni.

A Kartács utcai komplexumban edz a Debreceni Egyetem Lovas Sport Klubjának 20 igazolt sportolója is, akik rendszeresen indulnak hazai és nemzetközi versenyeken, illetve azok a hobbi lovasok és tenyésztők, akik lovaikat bértartásban tartják a lovardában.

Az itt tartott 54 ló közül 6 póni, amiket kimondottan gyerekek oktatására használnak, valamit 13 gidrán az egyetemé, utóbbiak elsősorban a ménesgazda-oktatásban vesznek részt, de a környékbeli lovasok képzését is ők látják el. A gidránok tartásával és tenyésztésével az intézmény az őshonos magyar fajta génmegőrző programjában is részt vesz.

Az istállók telítettek, de a jövőben nőhet a férőhelyek száma, hiszen egy sikeres pályázat révén Hajdú-Bihar megye egyik lovas turisztikai pontja lesz a Debreceni Lovasakadémia. A Magyar Nemzeti Lovas Turisztikai Szövetség programja keretében 14 mobil boxot kaphat a komplexum az országos lovas turisztikai útvonal igényeinek kiszolgálására.

