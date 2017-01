Mesét ír, versel, rajzol, maga és mások örömére

Egyszer volt, ma is van egy hetvenhárom éves sokoldalú alkotó tehetséggel megáldott asszony, akit Balog Sándornénak hívnak. Otthona belülről olyan, mint egy mézeskalács házikó. Rengeteg kézimunkával, mesefigura-gyűjteménnyel, plüssállatokkal, horgolt zöldségekkel, gyümölcsökkel.

Történetek lesznek belőlük

A fiatalosan gondolkodó asszony úgy tartja, hogy édesanyjától örökölhette költői vénáját, ő tudott nagyon szép imádságokat mondani. Már kisiskolás korában boldog volt, ha történeteket kellett leírni, sőt valamennyi iskolai rendezvényre vele íratták meg a verseket, mondókákat. Eszti néni gyermekei édesanyjuk meséin nőttek fel. Akkor még nem volt ideje leírni gondolatait, mert a nagycsalád és a paraszti munka számára bőven adott elfoglaltságot. Ötvenes évei elején kezdte először papírra vetni gondolatait, unokája óvónénijének biztatására. Ugyanis a kis unoka mindig sietett haza az oviból, hogy a nagyi meséit hallgathassa. Kíváncsi lett az óvónéni a mesélő nagymamára és meghívta „tesztelésre” az óvodába egy mesedélutánra. Olyan sikert arattak a történetek az apróságok körében, hogy a mesélő érdemesnek tartotta a folytatást, és kis noszogtatásra rögzíteni kezdte a meséket. Egy időben elbizonytalanodott, hogy érdemes-e folytatnia az alkotást, de a helyi iskolában gyűjteményéből rendezett mesemondó verseny élménye újabb lendületet adott neki.

Eszti néni rajzokkal is illusztrálja meséit | Fotó: Sárvári Mihályné

– Amikor a győztes kislány átvette jutalmát, az általam írt fénymásolt példányt, magához ölelte, megpuszilta és áhítattal rám nézett. Nagyon elérzékenyültem, és azt fogalmaztam meg magamnak, folytatnom kell az írást, ha másoknak ilyen örömet tudok szerezni velük – mondja Eszti néni. – Több mint száz mesém, versem gyűlt össze az évek folyamán, és ezeket bármikor el tudom mondani. Ha csak pár gyereket sikerül a számítógép mellől kevés időre átcsábítanom a költészet- és a mese világába, már megérte a fáradozásom. Igazából nem is fáradtság ez, hanem valamiféle alkotói kényszer, hiszen bármire ránézek, rögtön történetet kanyarítok belőle, és ezeket többnyire rajzaimmal is illusztrálom. Ha szomorú dolog történik körülöttem, versben adom ki bánatom, vagy ezzel próbálok vigaszt nyújtani másoknak. Így merül fel bennem egyre gyakrabban a gondolat, hogy talán megérettek a munkáim szélesebb közönség számára is, csak fogalmam sincs, merre induljak el ez ügyben.

– Kiss Erzsébet –

Segítsünk Eszti néninek!

Balogh Sándorné, Eszti néni Magyarhomorogon köztiszteletben álló lakosa. Kétszáz darabos babagyűjteményének kiállítása a helybeli múzeumban tekinthető meg. Ugyancsak kétszáz darabos rajzkiállításában a gyerekek gyönyörködhetnek az iskolában, ahol mindig nagy örömmel fogadják az alkotót. Rajzait eljuttatja gyermekorvosi rendelőkbe is, hogy azokkal enyhítse a várakozás izgalmát. Neki is van vágya: szeretné verseit, rajzait könyv formában látni és elosztogatni.

Segítsük Balog Sándornét abban, hogy meséi eljussanak szélesebb körben is a gyerekekhez.

