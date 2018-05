Meseszép padlók, otthonos megoldások

Mindent alaposan át kell gondolni, hiszen akár 15-20 évre is tervezünk. Első fontos kérdés, hogy hideg vagy meleg burkolatot szeretnénk. A Laguna Lux Fürdőszobaszalon komplex megoldást nyújt azoknak, akiknek még nincs elképzelésük, és azoknak is, akik már tudják, hogy milyen padlóburkolót szeretnének a lakásunkba.

Széles választék

Arra kevesen gondolnak, hogy a nappalin, szobákon, irodahelyiségeken kívül a fürdőszobába, konyhába is tehetünk melegburkolatot. Ahogyan a nevében is benne van, lábaink így nem a hideg kőhöz, vagy csempéhez érnek, hanem barátságosabb érzületű lépéskomforttal találkoznak. A laminált padló legnagyobb előnyei a széles választék és a kopásállóság, mely révén olyan helyiségekben is kiválóan alkalmazható, ahol erős igénybevételnek van kitéve. Vékony szerkezete miatt ideális a padlófűtéssel ellátott szobák burkolására is. Senki ne ódzkodjon tőle, hiszen már több, mint 10 éve olyan minőségi követelményeknek kell megfelelnie, melyek révén egy mai laminált padló semmilyen szinten sem sorolható például a faparketta mögé. Debrecenben a Mikepércsi út 70. szám alatt mindent megtalál a legújabb trendektől a minőségi, de megfizethető változatokig. A Laguna Lux Fürdőszobaszalon munkatársai nagy szakmai hozzáértéssel segítenek kiválasztani a megfelelőt, szükség esetén kiszámítják a mennyiségeket, de akár házhoz is szállítják az árut.

Minőség és dizájn

A laminált padló sikere és népszerűsége a dinamikus fejlődésének köszönhető. Folyamatosan újul a színskála, mintázat, igazodva a divathoz, trendekhez, a Laguna Lux Fürdőszobaszalon kínálatát pedig még a vásárlói igényekhez is igazítják. A klasszikus “jól bevált” színek és famintázatok mellett mára már 3D mintázatú, harsány színű, antik hatású, csíkos, erezetnyomott, vagy kő mintázatú laminált padlót is választhatunk. Anyagát tekintve a laminált padló 90%-ban fa, ami mellette szól még, hogy karc-, ütés- és nyomásálló, ellenáll az UV sugárzásnak is. Lerakása egyszerű, könnyen tisztítható, higiénikus, és antiallergén. Így akár gyerekszobába is ideális megoldás. Színárnyalatban a lehetőségek tárháza majdhogynem végtelen, de ugyanígy kopásállóságban, szélességben, vastagságban, hosszúságban, és felületkezelésben is. A Laguna Lux kínálatában megbízható márkák, Haro, Egger, Elesgo és Aqua-Step termékei között válogathatunk.

Örök érték

Akik azonban mégis a klasszikus eleganciára szavaznak meleg padlóburkolat terén, a Laguna Luxban megtalálják a számításukat. A valódi fából készült parketta bár árban már egy magasabb kategóriába sorolandó, mind látványban, mind érzésben természetesek és meleg hatásúak. Emellett minden típus hosszú élettartamú, többször felújítható. A parketták segítségével a természet egy darabját varázsoljuk otthonunkba. A valódi fa élettel teli marad, és soha nem megy ki a divatból. Változatos lerakási formában kivitelezhető, kiváló hő- és hangszigetelő, antisztatikus, és antiallergén, könnyen és egyszerűen tisztántartható, ami nagy segítség az asztmás és allergiás betegségben szenvedőknek. A Laguna Lux Fürdőszobaszalon termékei között a 150 éves tapasztalattal rendelkező Haro valódi fából készült parkettáival találkozhatunk szintén számtalan féle méretben, vastagságban, felületkezelésben és persze színben.

A Laguna Lux Fürdőszobaszalon választéka minden termékkörben a formatervezés és minőség csúcsát képviseli, magas szakmai tudásukkal támogatják, hogy ne csak egy szép, hanem élhető teret alkossunk meg.

Laguna Lux Fürdőszobaszalon – Légkondicionált bemutatóteremmel

4030 Debrecen, Mikepércsi út 70.

Telefonszám: +36 (52) 471-007, +36 (52) 520-860, +36 (30) 429-7044

debrecen.lagunalux.hu

Nyitvatartás

Hétfő – péntek: 9.00-18.00

Szombat: 9.00-13.00

Nagykereskedelmi értékesítés – Kizárólag viszonteladók részére!

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/b.

Telefonszám: +36 (52) 501-510

Fax: +36 (52) 501-514

Email: info@lagunalux.hu

www.lagunalux.hu

Nyitvatartás

Hétfő – csütörtök: 7.00-16.00

Péntek: 7.00-13.30

