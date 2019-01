Mesélnek a képek

Már hagyomány, hogy év elején arra kérjük fotóriportereinket, hogy válogassanak a 2018-as képeik közül, s visszatekintésképp mutassák meg, merre jártak, s melyek voltak azok a fotók, amelyeket ő is szívesen visszanéznek. A kiválogatott fényképekből elsőként Matey István tíz fotóját közöljük. Kollégánk immár tíz éve erősíti az Inform csapatát, s a 2018-as éve is tele volt érdekesebbnél érdekesebb eseményekkel. Ott volt a Bohóc című produkción, amellyel a Recirquel Újcirkusz Társulat vendégszerepelt a Csokonai Színházban. Követte a hókotrók útját: tavaly március 18-án Hajdúdorog térségébe is megérkezett a valódi tél. Csak remélni tudjuk, hogy idén nem ez vár ránk!

Több színvonalas kiállítást is láthattunk a Modemben, köztük Man Ray-ét. Az avantgárd fotográfia egyik legismertebb alakja, az amerikai dadaista-szürrealista művész képei február 24-ig tekinthetők meg. Ha tél, akkor hagyományos disznótor. Így volt és így lesz ez most is hamarosan Derecskén. Akcióban és élményben sem volt hiány a II. Bakafesztiválon Balmazújvárosban, ahol legendás zenekarok, katonai hagyományőrzők, és számos érdekes program várta a látogatókat.

Eljött a nyár

Kollégánk megnézte, hogyan hűsöl a félelmetesen gyönyörű fenevad, a leopárd az állatkertben a hőségben, s megörökítette azt a „gyógyító” ölelést is, amit a 25 éves Fény Felé Alapítvány gondozottjai érdemelnek ki nap mint nap. A szervezet 1993 óta több mint ezer fogyatékkal élő fiatalnak segített.

Debrecen új irodaházának, a Forest Offices-nek áprilisban tartották a bokrétaavató ünnepségét. Akkor még jócskán volt dolguk az építőknek. Csakúgy, mint a Kossuth-szoborcsoport alakjait a talapzatukra helyezőknek: az államalapítás ünnepére ismét visszakapta a főtér a szobrát.

A Budapesti Operettszínház a Frida című musicaljét mutatta be a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon augusztusban.

