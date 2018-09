Mesehősök Hajdúviden

A mesenapon a gyermekek csapatokban térképezhették fel az elvarázsolt helyszíneket. A bátor vállalkozókra szerencsepróbák vártak, betekintést nyerhettek az ördöglakba, eljuthattak a boszorkányszigetre, valamint a törpék birodalmát is megismerhették. A rendezvényen Fórizs László alpolgármester elmondta, számára a mese egy csodálatos kincs. Szerinte felnőttként is sokat jelent az elvarázsolt világ, mai napig visszaemlékszik az első neki szánt felolvasásra, amit a nagyszülei szájából hallott. Úgy véli, a mesék egyszerre tanítanak és ápolják a lelkivilágunkat.

Közösségépítő hatás

Fazekasné Kóka Katalin is ellátogatott gyermekeivel a rendezvényre, aki elmondta, hogy számára mit jelent a fantázia világa. – Úgy gondolom, hogy ez a nap nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek napja is egyben. Közösségépítő hatása van az ilyesfajta kezdeményezéseknek, szinte összekovácsolja a lakosokat, ami mindenképpen pozitív. Sajnos egyre kevesebb gyermek van az óvodákban, iskolákban, ezért is fontos, hogy összetartsunk, egy nagy családdá váljunk. A gyermekeim nagyon szeretik a meséket, így nem is volt kérdés, hogy a szombati napunkat hol fogjuk tölteni. Úgy vélem, a mesevilág hozzájárul a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, emellett mindenképpen nevelő hatása van.

